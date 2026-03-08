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La Segura mostró el susto que vivió con serpiente: "Me fueron dando 3 desmayos"

La Segura reveló el susto que se llevó luego que vecina la advirtiese sobre una serpiente en su lugar de vivienda.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Segura tuvo susto con serpiente
La Segura compartió el susto que tuvo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Natalia Segura mejor conocida como La Segura en redes sociales ha acaparado la atención de sus seguidores en las últimas horas.

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¿Qué le pasó a La Segura con una serpiente en su casa?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia es bastante activa en sus redes sociales en donde comparte detalles de su diario vivir.

Recientemente, la influenciadora sorprendió a sus seguidores al revelarles lo que le pasó recientemente.

La creadora de contenido reveló el enorme susto que se llevó luego de recibir una inesperada advertencia sobre una serpiente cerca de su vivienda.

La Segura apareció en un hospital y explicó qué le pasó.
¿Qué le pasó a La Segura? La influenciadora reveló el susto que vivió. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue la foto de la serpiente que le enviaron?

La Segura compartió la foto de un chat con una vecina quien fue quien la alertó de la presencia de la serpiente en su lugar de residencia.

En el chat se ve que vecina de la influenciadora le dice que a parte de saludarla quería mostrarle lo que había aparecido en su patio, una serpiente de gran tamaño para que tuviese cuidado en su casa y revisara.

La Segura reveló que quedó en shock reveló que quedó en shock con esa advertencia de su vecina y aseguró de manera irónica que sintió que le dieron tres desmayos.


La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes también manifestaron su sorpresa por el tamaño de la serpiente y le recomendaron tomar precauciones para evitar cualquier incidente a futuro en su hogar.

El episodio ocurrió en medio del complejo momento personal que atraviesa la influenciadora.

Hace pocos días, La Segura habló nuevamente sobre su estado de salud y confirmó que continuará buscando alternativas para mejorar su calidad de vida, pese a que el tratamiento al que se sometió no dio los resultados esperados y deberá iniciar un nuevo proceso médico.

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