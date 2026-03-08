Alexa Torrex se mostró cantando canción de desamor tras polémica con Felipe Saruma

La polémica entre Alexa Torrex, Felipe Saruma y Sofía Jaramillo sigue dando de qué hablar en redes sociales y en las últimas horas un video de la influenciadora ha causado revuelo.

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¿Alexa Torrex lanzó indirecta a Felipe Saruma con canción?

En los últimos días, Alexa Torrex ha estado en el centro de la conversación en redes sociales luego de la polémica que surgió tras conocerse unas imágenes en las que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo aparecen besándose durante un concierto.

Ahora, la creadora de contenido volvió a captar la atención al compartir un video en sus historias de Instagram, donde aparece interpretando una canción de desamor mientras se graba frente a la cámara.

y en realidad esta canción siempre fue para mí misma.

El video de Alexa Torrex reapareció en redes tras el beso de Sofía Jaramillo y Saruma. (Foto Canal RCN).

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¿Cuál fue la canción que se mostró cantando Alexa Torrex tras polémica con Felipe Saruma y Sofía Jaramillo?

Alexa Torrex se grabó interpretando la canción "Eres" en donde se dejó ver bastante conmovida.

Junto a su interpretación, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó un emotivo mensaje en el que aseguró la conclusión que sacó tras sus recientes experiencias en el amor.

Solo conmigo misma me quiero quedar.



Como era de esperarse este video de Alexa Torrex cantando sumado a sus emotivos mensajes no pasaron por desapercibidos y muchos han asociado sus palabras con la reciente situación con Sofía Jaramillo y Saruma.

No obstante, algunos también lo relacionaron con todo lo que ha vivido la cantante en el último semestre con su expareja Jhorman Toloza y Tebi Bernal.

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¿Qué se sabe del problema entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por Felipe Saruma?

La polémica entre Alexa y Sofía ha escalado hasta el punto que las hermanas de ambas se metieron y también tuvieron un fuerte cruce en redes sociales.

Todo comenzó cuando Laura Jaramillo, hermana de Sofía, compartió unos audios en los que se escucha una conversación entre ambos sobre el conflicto con Alexa.

En el audio, Sofía explica que se sintió culpable porque Alexa le había confesado previamente que Saruma le parecía atractivo. Sin embargo, Felipe le respondió que ella no había hecho nada malo y que fue él quien mostró interés desde el principio.

Estos audios no gustaron nada a la hermana de Alexa Torrex, quien le respondió con todo a Laura.