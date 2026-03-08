Entre lágrimas, Aida Victoria celebró el primer cumpleaños de su hijo Emiliano

Aída Victoria Merlano emocionó a sus seguidores al celebrar el primer año de vida de su hijo Emiliano.

Artículos relacionados Felipe Saruma Captan a Sofía Jaramillo y Felipe Saruma besándose en pleno concierto

¿Cómo celebró Aida Victoria Merlano el primer año de su hijo Emiliano?

Ha pasado un año desde que la influenciadora le dio la bienvenida a su vida a su primer hijo fruto de su relación con Juan David Tejada, conocido como "El Agropecuario".

La creadora de contenido ha compartido abiertamente con sus seguidores cómo ha vivido esta etapa como mamá primeriza en donde decidió hacerlo sola tras su separación con Tejada.

Aida ha mostrado tanto lo bueno como lo retador de ser mamá primeriza, sin embargo, siempre ha dejado claro que el amor ha sido más grande y ha sido la mujer más feliz del mundo. Así lo dejó ver en la celebración del primer año de Emiliano.

Aida Victoria Merlano celebró el primer año de Emiliano. (Foto de Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Alan Ramírez visitó lugar del accidente de Yeison Jiménez tras siete meses: así reaccionó

¿Cuál fue el emotivo video con el que celebró Aida Victoria Merlano?

A través de su cuenta de Instagram, Aida compartió un emotivo video en el que recopiló imágenes inéditas de los primeros doce meses de vida de Emiliano, recordando desde sus primeros días hasta la actualidad.

La influenciadora compartió algunos de los momentos más especiales que ha vivido junto al pequeño y confesó que no pudo contener las lágrimas mientras lo editaba por la carga emocional que le generó revivir cada uno de esos recuerdos.

Ay muchachas, lo que yo lloré editando este video.

Junto a la publicación, Aída Victoria le dedicó un sentido mensaje al pequeño, en el que expresó lo importante que ha sido su llegada a su vida.

"Emiliano cumplió un año y sin duda alguna, él ha sido la mejor cosa que me ha pasado y este ha sido el mejor año de mi vida".



Como era de esperarse la publicación no pasó por desapercibido y muchos seguidores y amigos de la influenciadora se han mostrado derretidos de ternura.

Algunos como La Jesuu, La Segura, Valentino Lázaro, entre otros influenciadores le dejaron emotivos mensajes.