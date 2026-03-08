Lina Tejeiro rompió el silencio tras cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef

La tensión se apoderó del reto de este 3 de agosto en MasterChef Celebrity 2026, dejando uno de los momentos más intensos de la competencia hasta ahora entre un participante y un jurado.

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¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

Los protagonistas de este tenso momento fueron la actriz Lina Tejeiro y el chef Nicolás de Zubiría en medio de la degustación del reto en parejas.

Lina quien hizo dúo con Tavo Bernate pasaron al atril con unos aborrajados, los cuales no gustaron al jurado, en especial a Nicolás y Jorge.

Sin embargo, los comentarios de Nicolás empezaron a generar molestia en Lina Tejeiro, quien no se quedó callada y con un toque de ironía empezó a responderle al chef, quien se percató de su actitud e intentó calmar los ánimos.

Lina Tejeiro se molestó con Nicolás de Zubiría. | Foto: Canal RCN

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¿Qué dijo Lina Tejeiro tras su cruce con Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

La molestia de Lina Tejeiro fue evidente y varios de sus compañeros hablaron al respecto del tema en las entrevistas detrás de cámaras.

Asimismo, en redes sociales se habló del tema y la actriz se pronunció ante lo sucedido a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Para las que no me quieren… hoy soy el plato fuerte.

La actriz fiel a su personalidad picante no dudó en responderles a las personas que han criticado su actitud o comentarios en el reality.

Asimismo, reveló que no salió al aire otro comentario que le había hecho a Nicolás de Zubiría en medio de su rifirrafe.

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¿Qué reacciones dejó en redes el rifirrafe entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse este tenso momento entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity no pasó por desapercibido.

Por un lado, algunos se sorprendieron con la sinceridad de la actriz al expresar su molestia e inconformidad con los comentarios hacia su plato y por otra parte, algunos aseguraron que no fue la mejor manera de expresar su molestia.

Sin duda la alguna, la competencia en MasterChef Celebrity cada día se pone mejor y más intensa, por eso, conéctate con la señal y app del Canal RCN todas las noches.