Uno de los gestos que más opiniones ha generado en todas las temporadas de MasterChef Celebrity es el particular cachete de Jorge Rausch, quien utiliza esta expresión para felicidad a los participantes por lograr todas sus expectativas.

De este modo, Jorge Rausch sorprendió este lunes 3 de agosto al felicitar a dos participantes durante el reto creativo, pues, lo hizo con su particular cachete al felicitarlos por su esfuerzo.

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¿Qué participantes lograron el primer cachete de Rausch en esta temporada?

La temática principal del reto que se llevó a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity fue un reto creativo, en el que los participantes trabajaron por parejas para aprovechar la oportunidad de cautivar al jurado.

Cuando el jurado llamó a los participantes Luciano D’Alessandro y Pautips, para que pasaran al atril, generaron todo tipo de opiniones al demostrar su gran creatividad.

El plato que Luciano y Pautips les presentaron al jurado fue: ‘El buñuelo y el marrano se come con la mano’ en el que aprovecharon la oportunidad de presentar un buñuelo lleno de pimentón dulce.

Con base en esto, el jurado les dio una retroalimentación por la presentación que tuvieron ambos participantes al momento de presentar su menú.

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Así también, Jorge Rausch se sorprendió al expresarle sus felicitaciones a Luciano y Pautips, quienes lograron obtener el primer cachete de la temporada.

Luciano D’Alessandro y Pautips tuvieron cachete de Rausch. | Foto: Canal RCN

¿Cuáles fueron las palabras de Jorge Rausch para que lograran el primer cachete de la temporada?

Aunque han transcurrido varios días desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los internautas se sorprendieron al ver que Jorge Rausch felicitó a Luciano y a Pautips con su conocido cachete, pues expresó las siguientes palabras:

Así reaccionaron Luciano D’Alessandro y Pautips al obtener el pin de inmunidad. | Foto: Canal RCN

“Lo tiene todo, tiene la presentación, los colores, un plato muy rico, vengan para acá por su cachete”, dijo Jorge Rausch.

Con base en este gesto, Rausch aprovechó la oportunidad para decir que a pesar de que él de un cachete, no significa que sean los participantes ganadores.

Luego, el jurado tomó la decisión que los ganadores del pin de inmunidad fueran Pautips y Jorge Rausch, quienes subieron al balcón y evitaron estar en riesgo de eliminación en caso de tener el delantal negro.