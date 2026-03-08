Este domingo 3 de agosto, los participantes de la cocina de MasterChef Celebrity, se enfrentaron a un reto creativo en el que Lina Tejeiro expresó su molestia con el jurado cuando pasó al atril junto a Gustavo ‘Tavo’ Bernate.

Todo ocurrió cuando Lina Tejeiro expresó su enojo frente a los comentarios que recibió principalmente por parte de Nicolás de Zubiría con quien tuvo un notorio cruce.

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¿Cuál fue la razón por la que Lina Tejeiro expresó su enojo en la cocina de MasterChef Celebrity?

Cuando finalizó el reto creativo, los participantes aprovecharon todos sus conocimientos para sorprender al jurado y pudieran obtener un pin de inmunidad y evitar tener delantal negro.

Así ocurrió el reto creativo de MasterChef. | Foto: Canal RCN

Por ello, los primeros famosos que pasaron al atril fueron Lina Tejeiro y Tavi Bernate, quienes presentaron su platillo ‘Qué más ve’, en el que elaboraron un exquisito aborrajado.

Al principio todo aparentó estar de buena manera, pero el jurado expresó varios gestos al momento de degustar el platillo. De este modo, Jorge Rausch dijo que los participantes prepararon “unas croquetas de aborrajado”.

Con respecto a esto, Lina Tejeiro comenzó a molestarse al ver que el jurado les dijo que podía preparar el platillo que quisieran, pero Nicolás de Zubiría le respondió que nadie estaba enredando a nadie.

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¿Cuál fue el comentario de Nicolás de Zubiría que molestó Lina Tejeiro?

Cuando Nicolás degustó el platillo de Lina, le afirmó que a pesar de las sugerencias que dé el jurado, en ningún momento confunden a nadie.

Por esta razón, Lina Tejeiro, expresó su molestia, diciendo: “ya me rayé” a raíz de los comentarios que recibió por parte del jurado.

Esta fue la molestia de Lina Tejeiro con el jurado. | Foto: Canal RCN

Posteriormente, Nicolás de Zubiría expresó que no le gustó nada de lo elaborado en el aborrajado, pues, manifestó que la piña no era el ingrediente adecuado.

De este modo, Lina Tejeiro expresó un gesto en el que se evidenció su molestia y, de inmediato, Jorge Rausch reveló que no le gustó. Además, Nicolás de Zubiría reveló que hubiera sido bueno utilizar un queso que opacara un poco el dulce:

“Estoy de acuerdo porque aquí uno no puede refutar. También, le pusimos queso costeño para darle gusto a Nicolás porque a él no le gusta el dulce. Igual, pensé que todo iba a ser malo, pero a él no le gusta nada”.

Con base en estas palabras, Jorge Rausch aprovechó la oportunidad para decirle a Lina Tejeiro que no solo se trata de darle gusto a Nicolás, sino a los tres chefs al tiempo. Seguido a esto, Belén, le compartió a Lina Tejeiro un dicho que se utiliza mucho en México.