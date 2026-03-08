A medida que transcurren los capítulos de MasterChef Celebrity, los participantes han ido generando una gran variedad de opiniones por todos los sucesos que se han llevado a cabo en la competencia.

Por ello, Iván Marín se quebró en llanto cuando finalizó el tiempo de preparación de los respectivos platillos durante el reto creativo y los internautas dejaron todo tipo de opiniones al respecto en las redes sociales.

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¿Cuál fue la razón por la que Iván Marín se quebró en llanto en la cocina de MasterChef Celebrity?

Cuando inició el reto creativo, el jurado compartió las respectivas reglas frente a todo lo que debieron realizar durante el reto creativo en la cocina de MasterChef Celebrity.

Luego, llegó el momento en el que la presentadora Claudia Bahamón les dijo a las celebridades que alzaran las manos, pues, finalizó el tiempo de cocción para sus respectivos alimentos.

Tuto Patiño apoyó a Iván Marín al llorar en MasterChef. | Foto: Canal RCN

De este modo, Iván Marín se quebró en llanto cuando finalizó el reto, pues, generó una gran preocupación por parte de sus compañeros por los sentimientos que tuvo encontrados cuando preparó su respectivo menú junto a Tuto Patiño, pues expresó las siguientes palabras:

“Me pongo muy feliz cuando nos dicen manos arriba y veo que está como lo planeamos. Me hace llenar de mucha emoción al ver que estoy haciendo cosas que nunca me imaginé ser capaz de realizar”, reveló Iván Marín.

¿Cuáles fueron los controversiales comentarios que se lanzaron Iván Marín y Lina Tejeiro?

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Es clave mencionar que antes de que iniciara el reto creativo, los participantes generaron todo tipo de opiniones en las redes sociales por el notorio cruce que se evidenció entre Lina Tejeiro e Iván Marín.

Todo comenzó cuando Lina Tejeiro reveló que no trabajaría con Iván Marín y este comentario generó todo tipo de opiniones por parte de los participantes de MasterChef Celebrity.

Esta fue la razón por la que lloró Iván Marín en MasterChef. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Iván Marín reveló que aprovecharía la oportunidad para no trabajar junto a Lina, especialmente, para demostrarle que no necesitaría ningún tipo de ventaja para trabajar durante el reto, pues, él dice que no tiene la “buena suerte” que la actriz ha manifestado en varias ocasiones.