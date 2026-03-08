Así reaccionó el ex de Andrea Valdiri luego que le pidieran devolver lujoso regalo que ella le dio

Los nombres de Andrea Valdiri y su expareja Juan Daniel Sepúlveda no han dejado de ser tendencia en las últimas semanas tras su ruptura.

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¿Cómo reaccionó expareja de Andrea Valdiri luego que le pidieran que devuelva la camioneta que le regaló ella?

La ruptura de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda continúa siendo tema de conversación entre los seguidores de la pareja.

Aunque ambos confirmaron que su relación culminó en los mejores términos, en redes sociales, los seguidores de la pareja continúan haciendo preguntas y compartiendo teorías sobre el fin del romance.

En las últimas horas, el empresario recibió un fuerte comentario por parte de un seguidor de Andrea Valdiri, quien le pidió devolver la camioneta que la creadora de contenido le había regalado tras publicar una foto lavándola.

Juan Daniel Sepúlveda reveló si devolverá la camioneta que le dio Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN y Freepik)

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¿Expareja de Andrea Valdiri devolverá la camioneta que ella le regaló?

Juan Daniel Sepúlveda no dudó en responder al internauta que le hizo este comentario sobre la camioneta.

Lejos de ponerse molesto, el empresario decidió responderle de manera irónica al internauta asegurándole que estaba lavándola para supuestamente devolvérsela a su expareja.

Para eso la estoy lavando, para devolverla.



Como era de esperarse este comentario de Sepúlveda no pasó por desapercibido en redes y ha generado debate entre los que creen que sí es correcto devolvérsela a su expareja y los que no.

Muchos le expresaron que los regalos no se devuelven a pesar de su costo y que en su momento ella se lo dio por su cumpleaños.

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¿Cuándo le había regalado Andrea Valdiri la camioneta a su expareja Juan Daniel Sepúlveda?

Andrea Valdiri le había regalado esta camioneta a Juan Daniel Sepúlveda en abril de este año por su cumpleaños.

Esto es solo un pequeño reflejo de todo lo que mereces. Feliz cumpleaños, amor… y que este viaje sea solo el comienzo te amo.

A través de sus redes sociales la influenciadora mostró un video en el que dejó ver cómo fue la entrega de esta y la reacción del empresario.