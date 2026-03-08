Yaya Muñoz emite el comunicado oficial sobre su denuncia contra prima de Karola Alcendra
Yaya Muñoz reveló que sí denunció a la prima de Karola Alcendra, tras fuertes afirmaciones que habría hecho en su contra.
Hace algunos meses, mientras La casa de los famosos Colombia seguía al aire, la prima de Karola Alcendra, conocida en redes como Jeidy, salió públicamente para arremeter en contra de Yaya Muñoz.
Lo que dijo la creadora de contenido es que la presentadora supuestamente se dedicaba a ser una mujer de compañía, pero mencionó otras palabras y cuando estas llegaron a Yaya, ella se defendió y dijo que tomaría medidas legales en su contra.
Pasaron semanas y no se habló mucho del tema, pero recién sucedió todo, Karola tocó el tema, insinuando que su prima estaba demandada y no se volvió a tocar el tema, hasta en las últimas horas, luego de una historia que compartió Yaya Muñoz.
Con esto, la presentadora y panelista de Tamo en vivo sacó a la luz que se tomó muy en serio este caso y tomó drásticas decisiones tras exigir respeto.
¿Cuál es el comunicado oficial de Yaya Muñoz y sus abogados contra Jeidy?
A través de sus historias en Instagram, Yaya Muñoz apareció en horas de la tarde de este lunes y compartió una historia de ella diciendo que tenía buenas noticias y que, además, ella hablaba con comunicados oficiales.
En la siguiente historia, compartió el post de su firma de abogados, en donde revelaron que el caso contra Jeidy sigue avanzando y por eso, la citaron para el próximo lunes 31 de agosto, tras la denuncia que interpuso yaya por injuria.
En el comunicado oficial se explica la ley y todas las normas que siguen este caso.
¿Qué reacción tuvo Jeidy sobre el comunicado oficial de la denuncia en su contra?
En sus redes sociales, Jeidy no ha reaccionado ni ha compartido nada, pues se espera que se pronuncie o que asista a la citación sobre las presuntas acusaciones.
En cuanto a las reacciones de los internautas, muchos aplaudieron que el caso avance y que Yaya haya tomado decisiones drásticas para exigir justicia por haber arremetido contra su buen nombre.
Hasta el momento, se espera que ser comunique si hay algún avance del caso, así como se hizo hasta este momento.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike