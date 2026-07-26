Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García quiere que Yaya Muñoz sea mamá y este video lo confirma

Karina García demostró que, así como ella está embarazada, quiere que su amiga Yaya Muñoz también lo esté.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Karina García demostró que, así como ella está embarazada, quiere que su amiga Yaya Muñoz también lo esté.
Karina García demostró que, así como ella está embarazada, quiere que su amiga Yaya Muñoz también lo esté | Foto del Canal RCN

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 400 mil seguidores, la famosa y bella influencer y deportista colombiana conocida como Yaya Muñoz reveló un divertido e interesante video que demuestra que su amiga, la también creadora de contenido digital Karina García, quiere que ella también se convierta en madre.

Artículos relacionados

¿Cómo demostró Karina García que quiere que Yaya sea mamá?

Se trata de un clip gracioso en el que ellas ven una tendencia de dos amigas embarazadas y en la que se hace una transición con la primera que se embarazó antes de la segunda. El video terminado parece que una de las amigas le pasó su pancita de embarazada a la otra con solo un contacto físico.

Karina García
Karina García tiene dos hijos y está embarazada | Foto del Canal RCN.

Al ver esto, Karina miró a Yaya con una cara sospechosa como si quisiera pasarle su pancita. De inmediato, al notar Yaya las intenciones de su amiga, sale corriendo para que no la alcance y García no duda en perseguirla con una sonrisa picarona en el rostro.

En el texto de su historia, Yaya demuestra que no quiere ser madre, o al menos no por ahora, ya que cuenta que nunca había corrido tanto para poder evitar ese riesgo.

¿Quién es el papá del tercer hijo de Karina?

La historia de amor entre la creadora de contenido Karina García y el cantante urbano Kris R (Kristian Rangel) comenzó en el ámbito profesional, cuando ella protagonizó el video musical de su canción “Ganas”. La química entre ambos trascendió la pantalla y, a inicios de 2026, confirmaron su relación tras ser captados juntos en varios eventos públicos, enfrentando con complicidad los comentarios de las redes sociales sobre su diferencia de edad.

El punto culminante de su romance llegó el 24 de junio de 2026, cuando la pareja anunció oficialmente que están esperando a su primer hijo juntos —el primero para Kris R y el tercero para Karina—. La noticia, confirmada con una emotiva ecografía y sesión de fotos tras semanas de rumores en el mundo del entretenimiento digital, llevó a la pareja a planear su vida en convivencia y dar inicio a una nueva etapa familiar.

Por su parte, y desde que terminó su relación con José, Yaya está soltera y parece que aún no hay candidato para formar una relación tan seria como la que tiene su amiga.

Westcol sorprendió al revelar que desconocía el embarazo de Karina García y Kris R
Karina García no ha revelado el género de su bebé y aseguró que no conoce la información (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La influencer conocida como La Jesuu aclaró si tiene o no casa propia por rumores difundidos en redes. La Jesuu

¿No tiene casa propia? La Jesuu responde a rumores en redes

La influencer conocida como La Jesuu aclaró si tiene o no casa propia por rumores difundidos en redes.

La participante de MasterChef Celebrity conocida como Pautips reveló unas curiosas fotos para dejar un mensaje a sus fans. Pautips

Las fotos con las que Pautips demuestra que su vida no es perfecta

La participante de MasterChef Celebrity conocida como Pautips reveló unas curiosas fotos para dejar un mensaje a sus fans.

La influencer y modelo venezolana Isabella Ladera les respondió a los fans que estaban preguntando por su físico tras haber tenido a su hijo. Isabella Ladera

Isabella Ladera revela cómo está su abdomen 15 días después de haber dado a luz

La influencer y modelo venezolana Isabella Ladera les respondió a los fans que estaban preguntando por su físico tras haber tenido a su hijo.

Lo más superlike

Varios cocineros están en riesgo de eliminación esta noche en MasterChef Celebrity y demostraron el miedo que tienen a salir. MasterChef Celebrity Colombia

Lina Tejeiro, Víctor Tarazona y Tavo Bernate lloran en reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Varios cocineros están en riesgo de eliminación esta noche en MasterChef Celebrity y demostraron el miedo que tienen a salir.

La cantante paisa conocida como Karol G es tendencia en las redes sociales por las múltiples curiosidades de sus conciertos en Chicago. Karol G

Karol G tuvo un curioso incidente en su concierto en Chicago y así reaccionó

Bebé recién nacido sujetando la mano del médico Viral

VIDEO | Recién nacido se hace viral al no soltar al médico que lo recibió al nacer

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo