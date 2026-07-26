Karina García quiere que Yaya Muñoz sea mamá y este video lo confirma

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 400 mil seguidores, la famosa y bella influencer y deportista colombiana conocida como Yaya Muñoz reveló un divertido e interesante video que demuestra que su amiga, la también creadora de contenido digital Karina García, quiere que ella también se convierta en madre.

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¿Cómo demostró Karina García que quiere que Yaya sea mamá?

Se trata de un clip gracioso en el que ellas ven una tendencia de dos amigas embarazadas y en la que se hace una transición con la primera que se embarazó antes de la segunda. El video terminado parece que una de las amigas le pasó su pancita de embarazada a la otra con solo un contacto físico.

Karina García tiene dos hijos y está embarazada | Foto del Canal RCN.

Al ver esto, Karina miró a Yaya con una cara sospechosa como si quisiera pasarle su pancita. De inmediato, al notar Yaya las intenciones de su amiga, sale corriendo para que no la alcance y García no duda en perseguirla con una sonrisa picarona en el rostro.

En el texto de su historia, Yaya demuestra que no quiere ser madre, o al menos no por ahora, ya que cuenta que nunca había corrido tanto para poder evitar ese riesgo.

¿Quién es el papá del tercer hijo de Karina?

La historia de amor entre la creadora de contenido Karina García y el cantante urbano Kris R (Kristian Rangel) comenzó en el ámbito profesional, cuando ella protagonizó el video musical de su canción “Ganas”. La química entre ambos trascendió la pantalla y, a inicios de 2026, confirmaron su relación tras ser captados juntos en varios eventos públicos, enfrentando con complicidad los comentarios de las redes sociales sobre su diferencia de edad.

El punto culminante de su romance llegó el 24 de junio de 2026, cuando la pareja anunció oficialmente que están esperando a su primer hijo juntos —el primero para Kris R y el tercero para Karina—. La noticia, confirmada con una emotiva ecografía y sesión de fotos tras semanas de rumores en el mundo del entretenimiento digital, llevó a la pareja a planear su vida en convivencia y dar inicio a una nueva etapa familiar.

Por su parte, y desde que terminó su relación con José, Yaya está soltera y parece que aún no hay candidato para formar una relación tan seria como la que tiene su amiga.

Karina García no ha revelado el género de su bebé y aseguró que no conoce la información (Foto Canal RCN)