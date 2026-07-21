Hijo de Karina García sufrió accidente en una cuatrimoto: así fue la caída

Karina García, una de las figuras del entretenimiento nacional que constantemente da de qué hablar en redes sociales, recientemente acaparó la atención y no precisamente por cuenta de su contenido, pues en esta oportunidad compartió un video que protagonizó su hijo al sufrir un accidente.

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¿Qué le pasó al hijo de Karina García y por qué preocupó en redes sociales?

Todo se dio a raíz de una reciente historia que publicó la misma Karina a través de su cuenta oficial de Instagram, espacio en el que mostró el momento exacto en el que su hijo se encontraba jugando con una cuatrimoto y accidentalmente terminó en el suelo.

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La grabación que rápidamente empezó a circular en páginas de 'chismes', se puede observar cómo el menor aceleró la cuatrimoto y empezó a girar sobre su propio eje, sin embargo, debido a la misma velocidad con la que estaba rodando, terminó perdiendo el control y, posteriormente, cayendo al suelo.

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Sin duda, además del incidente, lo que más llamó la atención entre los internautas, fue precisamente la reacción de Karina García, quien asustada gritó fuerte y se mostró preocupada por el pequeño.

Hijo de Karina García sufrió accidente en una cuatrimoto. (Foto Canal RCN).

¿Hijo de Karina García sufrió accidente en una cuatrimoto? Esto fue lo que sucedió

Como era de esperarse, lo ocurrido con el hijo de la modelo y empresaria paisa, generó una ola de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en unirse a la conversación para dar su opinión.

"Karina gritando", "Casi se le sale el hijo a Karina del grito", "Soy la que grita", "Salió volando el pobre", "Jajajajaja tan bello", "Valen siempre sale con sus cosas", "Valentino rápido y furioso", "Casi la hace parir", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Y aunque en su gran mayoría los comentarios fueron reacciones desde el humor, hubo quienes cuestionaron el hecho de que el niño no tuviera los elementos necesarios para su protección. Lo cierto, es que la caída del pequeño Valentino, no pasó a mayores, pues en realidad fue mayor el susto a lo que realmente sucedió.