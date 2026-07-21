Lina Tejeiro reveló fuerte cambio en su rostro tras su embarazo: ¿por qué se da?

La actriz Lina Tejeiro reveló a sus millones de fanáticos los cambios que ha tenido en su piel tras su embarazo de su primer bebé Gael, como decidió llamarlo.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre sus cambios físicos en su embarazo?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde activó la herramienta de preguntas, la cuestionaron sobre los cambios que ha tenido en su piel, a lo que ella señaló que es algo que le ha costado, pero con lo que ha aprendido a convivir.

"Tengo dermatitis alrededor de la boca, a veces empeora, a veces mejora. Ya lo solté, dije me voy a ver así el resto del embarazo, con acné, terrible, pero pues sé que es momentáneo, pero mantiene rojo y me pica", expresó.

Tras su revelación, logró varias reacciones de sus seguidores, en especial de fanáticas que son mamás donde opinaron al respecto y le dieron algunos consejos para cuidar su piel.

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¿Por qué se dan estos cambios en las embarazada y qué cuidados se deben tener?

Cabe destacar que, estos cambios en la piel en las mujeres embarazadas se deben por las variaciones hormonales a las que se enfrentan tras el aumento de estrógenos y progesterona mientras gestan a su bebé.

Durante el embarazo, las mujeres presentan otros cambios en la piel muy frecuentes como manchas oscuras, la famosa línea del alba en el ombligo, estrías, acné y suelen tener mayor sensibilidad o picazón.

De acuerdo con expertos, para cuidar correctamente la piel en este proceso, es ideal hacer uso de protector solar todos los días, hidratar la piel diariamente con cremas, consumir suficiente agua y siempre acudir a profesionales que pueden guiar y recetar medicamentos especiales para ello.

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Por ahora, los fanáticos de la actriz están a la expectativa de la pronta llegada del bebé de Lina Tejeiro, quien ya se encuentra en su séptimo mes de embarazo aproximadamente.

Todavía no ha revelado cómo quedó en embarazo, pero dio a conocer que será mamá soltera y que siempre supo que tendría un niño, por lo que, para muchos fanáticos son claros mensajes en los que evidenciaría que se habría hecho una inseminación artificial.