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Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri y destapó confesión sobre el futuro: esto dijo

Yina Calderón no se quedó con nada y, fiel a su estilo directo se refirió a Andrea Valdiri y respondió con contundente mensaje.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri: esto le dijo. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que causó las recientes declaraciones en las que Andrea Valdiri se refirió a Yina Calderón, en las últimas horas la reconocida empresaria de fajas rompió el silencio para responderle a la barranquillera tras enterarse de lo sucedido.

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¿Qué le respondió Yina Calderón a Andrea Valdiri tras declaraciones de la barranquillera?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, habló sin tapujos sobre lo dicho por Valdiri en medio de un programa radio en República Dominicana, ese luego de que decidiera realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas.

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"Qué piensas de lo que dijo Andrea Valdiri", escribió uno de los internautas. Frente a esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no solo dio a conocer su postura, sino también dejó claro si aún existen diferencias entre las dos.

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"Ustedes me han enviado mucho esto, este video de lo que ella dijo de mí en República Dominicana, uno, yo no tengo ningún problema con ella, en eso si tiene razón, en verdad siento que es una mujer echada pa lante, muy berraca", señaló Calderón por medio de sus historias.

Yina Calderón
Yina Calderón habla sin filtros en redes sociales | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras las declaraciones de Andrea Valdiri?

De acuerdo con la influencer, quizás Valdiri exageró un poco al decir que siente admiración secreta hacia ella, además, durante sus palabras, la describió como "una vieja bacana", dejando aparentemente de lado todo tipo de diferencias que hayan tenido en el pasado.

"Yo no tengo nada personal con ella, ni pelea ni nada de eso, me encanta que esté en RD que es un país hermoso y que me quiere mucho", agregó Yina.

Finalmente, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN dejó claro de una vez por todas, que en este momento no tiene conflictos con nadie, pues su prioridad y atención están puestas en sus proyectos, e incluso aseguró que un futuro podría hacer contenido con Andrea.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón habló sobre las declaraciones de Andrea Valdiri en donde la mencionó. Foto | Canal RCN.

Respecto a que dijo Valdiri sobre Calderón, cabe señalar que fue una respuesta en donde afirmó lo siguiente: "Es una admiración silenciosa. Yo hoy en día no tengo nada en contra de ella, entiendo su papel de villana. ¿Dónde está ahora? En programas internacionales y la vaina".

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