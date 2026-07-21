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Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

La música colombiana despide a uno de sus referentes tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento de Héctor Ochoa Cárdenas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Murió Héctor Ochoa Cárdenas
Héctor Ochoa Cárdenas falleció en las últimas horas. (Fotos Freepik)

La música colombiana despide a uno de sus más grandes referentes. Este 21 de julio falleció, a los 91 años, el compositor antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas.

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¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento de Héctor Ochoa?

Ochoa fue el autor de clásicos como "El camino de la vida", "Muy antioqueño" y "Canta tiple", canciones que trascendieron generaciones y se convirtieron en parte del patrimonio musical del país.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y posteriormente lamentada por diferentes personalidades del país, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe, quien destacó el legado que el maestro dejó a través de sus composiciones.

Hasta el momento, las autoridades y la familia del maestro Héctor Ochoa Cárdenas no han informado las causas de su fallecimiento.


Con su partida, Colombia pierde a uno de los compositores más influyentes de su historia. Sin embargo, su legado seguirá vivo en las voces de quienes continúan interpretando sus canciones y en millones de personas.

¿Quién era Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’?

Nacido en Medellín el 24 de julio de 1934, Héctor Ochoa creció en un hogar donde la música era protagonista. Su padre, Eusebio Ochoa Isaza, era compositor y profesor, y fue precisamente observándolo como nació su pasión por la guitarra.

En varias entrevistas Ochoa recordaba que aprendió a tocar la guitarra "a escondidas", aprovechando los momentos en que tomaba el instrumento de su padre para interpretar de memoria las canciones que iba escuchando.

Ese amor por la música lo llevó a fundar, con apenas 15 años, el Trío de Oro, agrupación con la que comenzó a escribir sus primeras composiciones. Con el paso del tiempo sus obras comenzaron a ganar reconocimiento hasta convertirlo en uno de los autores más importantes de la música andina colombiana.

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"El camino de la vida", la canción de Héctor Ochoa fue elegida como la Canción Colombiana del Siglo XX

Su creación más emblemática fue 'El camino de la vida', una canción que ha acompañado a millones de colombianos en reuniones familiares, homenajes y momentos especiales. En 1999, la Academia Musical Colombiana la eligió como la Canción Colombiana del Siglo XX.

Además de ese éxito, Héctor Ochoa escribió otras composiciones ampliamente reconocidas, como 'Muy antioqueño', 'Canta tiple', 'Tú, lo mejor de todo', 'Pase lo que pase', 'Una serenata para ti' y 'Aprendiendo a vivir', todas inspiradas en el amor, la familia y las tradiciones antioqueñas.

Un dato curioso es que, aunque brilló en la música también durante varios años desarrolló una carrera en el sector bancario para responder a las necesidades de su familia, eso sí, nunca abandonó la composición.

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