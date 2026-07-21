La final del Mundial 2026 dejó a España celebrando un nuevo título y a Argentina lamentando una derrota que, además del resultado, terminó marcada por los incidentes ocurridos tras el compromiso.

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¿Qué dijo Leandro Paredes tras su rifirrafe con jugadores de España en la final del Mundial 2026?

Uno de los principales protagonistas fue Leandro Paredes. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y fue amonestado pocos minutos después.

Sin embargo, la mayor controversia llegó tras el pitazo final, cuando se vio involucrado en un altercado con los españoles Eric García y Gavi, acciones que terminaron con su expulsión.

Las cámaras captaron el momento cuando Leandro salió corriendo con gran impulsividad a empujar y tratar de pegarles a los jugadores argentinos, fue allí que, producto de su rabia e impotencia de un empujón lanzó al suelo al español Gavi.

Esta acción hizo que sus compañeros y cuerpo técnico vinieran a tratar de separarlo y calmarlo, no antes sin llevarse una tarjeta roja por su acción viol*nta.

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Leandro Paredes rompió el silencio tras su polémica en la final del Mundial 2026 con jugadores españoles

El jugador de Boca Juniors se pronunció en las últimas horas a través de sus redes sociales en donde compartió un sentido mensaje en el que dejó ver su dolor tras la final.

Leandro aseguró que, sigue sin superar lo que pasó en la final del Mundial 2026 por varios motivos, uno por cómo terminaron las cosas en el terreno de juego y dos por no haberles podido dar la alegría a los hinchas argentinos.

Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto!

Leandro no quiso enfocarse en su polémica pel*a con los jugadores españoles y aseguró que, estaba orgulloso de su actuar y el de sus compañeros a lo largo del Mundial 2026.

Dejando claro que, para él fue un privilegio hacer parte de ese grupo de jugadores de la 'Albiceleste', porque para él es el mejor equipo que ha tenido Argentina en su historia.

Gracias a cada uno que formó parte de esta de selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido! 💪🏽🇦🇷

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¿Qué sanción le colocarán a Leandro Paredes tras su agresi*n a jugadores españoles en la final del Mundial 2026?

La expulsión de Leandro Paredes al término de la final podría traerle consecuencias más allá de la derrota de Argentina. Una situación que ahora deberá ser analizada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA con base en el informe del árbitro del encuentro.

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, las conductas violentas contra un adversario pueden ser sancionadas con al menos tres partidos de suspensión, aunque la sanción podría variar dependiendo de la gravedad de los hechos y de lo consignado en el acta arbitral.

En los próximos días se espera que el organismo determine si Paredes recibirá un castigo adicional por los incidentes ocurridos tras el pitazo final.