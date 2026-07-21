Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Enzo Fernández rompió el silencio tras su expulsión ante España en la final del Mundial 2026

"Dejar todo por la camiseta": Enzo Fernández se pronunció luego de su polémica expulsión en la final del Mundial 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Enzo Fernández habló tras su expulsión contra España
Enzo Fernández dejó emotivo mensaje tras su expulsión en final del Mundial 2026. (AFP: ODD ANDERSEN)

Enzo Fernández fue uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026, aunque no precisamente por su rendimiento futbolístico, sino por una expulsión en los minutos finales del segundo tiempo ante España.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Enzo Fernández tras su expulsión y derrota de Argentina en la final del Mundial 2026?

La final entre España y Argentina estuvo marcada por la intensidad y la lucha en cada balón. El encuentro terminó igualado sin goles durante los 90 minutos, por lo que el campeón del Mundial 2026 tuvo que definirse en el tiempo extra.

Sin embargo, antes de que iniciara la prórroga, la Selección Argentina sufrió una inesperada baja con la expulsión de Enzo Fernández al minuto 93.

El volante, que ya había sido amonestado durante el compromiso, vio la segunda tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre el defensor español Pau Cubarsí.

La decisión del árbitro esloveno Slavko Vinčić dejó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni con un hombre menos para afrontar los 30 minutos adicionales, una desventaja que terminó pesando en el desarrollo del compromiso y que España aprovechó para quedarse con el título gracias al gol de Ferran Torres.

Él es Enzo Fernández, el jugador que anotó el empate de Argentina frente a Inglaterra
Enzo Fernández se sinceró tras su expulsión y derrota de Argentina en final del Mundial. (Foto de AFP)

Artículos relacionados

¿Enzo Fernández se culpa de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026?

El mediocampista del Chelsea compartió una foto suya a blanco y negro luciendo la camiseta de Argentina durante la Copa del Mundo.

Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado.

Junto a la imagen, Enzo compartió unas reflexivas palabras en las que analizó todo lo que pasó a lo largo del Mundial, más allá de la polémica roja suya y la derrota de su selección en la gran final.

Asimismo, dio la cara por sus compañeros a quienes les han caído fuertes críticas, asegurando que, en los últimos años cada uno de ellos ha dado todo por la camiseta de su país y por darles las mejores alegrías.

Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso.


Frente a si continuará o no con la Selección de Argentina, Enzo fue directo al decir que mientras lo sigan llamando a representar a su país él lo hará con todo el cariño y orgullo.

Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla.

¿Qué dijo el técnico argentino Lionel Scaloni sobre la expulsión de Enzo Fernández?

Scaloni salió en defensa de Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026. En la rueda de prensa el técnico respaldó a su dirigido y consideró que la primera amonestación pudo evitarse por tratarse de una final del mundo.

"Creo que la primera amarilla a Enzo Fernández se la puede evitar el árbitro. Lógicamente, es una final del mundo y hay cosas que se podrían evitar, pero ya está, no hay reproches", manifestó el entrenador argentino.

El argentino se convirtió en el primer jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, cuando el neerlandés John Heitinga fue enviado a las duchas antes del final del encuentro frente a España.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Leandro Paredes en el Mundial 2026. Mundial de fútbol

Mamá de Leandro Paredes se quebró en plena entrevista tras polémica en la final del Mundial

Myriam Benítez, madre de Leandro Paredes, rompió el silencio y habló sobre la participación de su hijo en el Mundial 2026.

Sale a la luz lo que se dijeron los jugadores argentinos en el entretiempo de la final del Mundial Copa Mundial

Filtran las fuertes palabras de la Selección Argentina en el entretiempo del Mundial: ¿qué dijeron?

Un video mostró la charla de la Selección Argentina en el entretiempo de la final y reveló el mensaje del Dibu Martínez.

Sismo sorprendió a Colombia en la mañana de este martes Viral

Tembló en Colombia en la mañana de este martes: ¿en dónde se sintió y cuál fue su magnitud?

En esta mañana del martes 21 de julio, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo que sacudió algunas zonas del país.

Lo más superlike

Ferran Torres rompió el silencio tras su gol ante Argentina Copa Mundial

Ferran Torres habló de su gol ante Argentina y dejó un mensaje que sorprendió a sus seguidores

Ferran Torres llamó la atención de los fans al revelar el significado del gol con el que España ganó el Mundial 2026.

Murió Héctor Ochoa Cárdenas Talento nacional

Falleció el artista Héctor Ochoa Cárdenas, autor de ‘El camino de la vida’ y otros éxitos

Verónica Orozco en MasterChef Celebrity 2026 Verónica Orozco

Verónica Orozco habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026: "Nuevo miedo desbloqueado"

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica