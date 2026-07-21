Enzo Fernández rompió el silencio tras su expulsión ante España en la final del Mundial 2026

Enzo Fernández fue uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026, aunque no precisamente por su rendimiento futbolístico, sino por una expulsión en los minutos finales del segundo tiempo ante España.

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¿Qué dijo Enzo Fernández tras su expulsión y derrota de Argentina en la final del Mundial 2026?

La final entre España y Argentina estuvo marcada por la intensidad y la lucha en cada balón. El encuentro terminó igualado sin goles durante los 90 minutos, por lo que el campeón del Mundial 2026 tuvo que definirse en el tiempo extra.

Sin embargo, antes de que iniciara la prórroga, la Selección Argentina sufrió una inesperada baja con la expulsión de Enzo Fernández al minuto 93.

El volante, que ya había sido amonestado durante el compromiso, vio la segunda tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre el defensor español Pau Cubarsí.

La decisión del árbitro esloveno Slavko Vinčić dejó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni con un hombre menos para afrontar los 30 minutos adicionales, una desventaja que terminó pesando en el desarrollo del compromiso y que España aprovechó para quedarse con el título gracias al gol de Ferran Torres.

Enzo Fernández se sinceró tras su expulsión y derrota de Argentina en final del Mundial. (Foto de AFP)

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¿Enzo Fernández se culpa de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026?

El mediocampista del Chelsea compartió una foto suya a blanco y negro luciendo la camiseta de Argentina durante la Copa del Mundo.

Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado.

Junto a la imagen, Enzo compartió unas reflexivas palabras en las que analizó todo lo que pasó a lo largo del Mundial, más allá de la polémica roja suya y la derrota de su selección en la gran final.

Asimismo, dio la cara por sus compañeros a quienes les han caído fuertes críticas, asegurando que, en los últimos años cada uno de ellos ha dado todo por la camiseta de su país y por darles las mejores alegrías.

Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso.



Frente a si continuará o no con la Selección de Argentina, Enzo fue directo al decir que mientras lo sigan llamando a representar a su país él lo hará con todo el cariño y orgullo.

Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla.

¿Qué dijo el técnico argentino Lionel Scaloni sobre la expulsión de Enzo Fernández?

Scaloni salió en defensa de Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026. En la rueda de prensa el técnico respaldó a su dirigido y consideró que la primera amonestación pudo evitarse por tratarse de una final del mundo.

"Creo que la primera amarilla a Enzo Fernández se la puede evitar el árbitro. Lógicamente, es una final del mundo y hay cosas que se podrían evitar, pero ya está, no hay reproches", manifestó el entrenador argentino.

El argentino se convirtió en el primer jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, cuando el neerlandés John Heitinga fue enviado a las duchas antes del final del encuentro frente a España.