Ella sería la mujer con la que relacionan a Ferran Torres, el jugador español que se robó las miradas

El nombre de Ferran Torres no solo se volvió tendencia por marcar el gol que le dio a España el título del Mundial 2026.

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Tras la histórica victoria de la selección española, el delantero del Barcelona también se convirtió en uno de los futbolistas más comentados en redes sociales por su apariencia física y, ahora, por un rumor que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

En las últimas horas, medios de entretenimiento españoles comenzaron a vincular al atacante con una reconocida cantante, luego de que ambos coincidieran en las celebraciones del campeonato.

Ella sería la mujer que conquistó a Ferran Torres tras ganar el Mundial 2026 (Foto Florencia Tan Jun / AFP)

¿Con qué artista relacionan a Ferran Torres?

Aunque hasta el momento Ferran Torres no ha confirmado tener una relación sentimental y todo apunta a que continúa soltero, diferentes medios españoles aseguran que durante las celebraciones del título mundial surgió una gran complicidad con la cantante Ana Mena.

La artista fue una de las invitadas a la celebración de la Selección de España y apareció sobre el escenario luciendo la camiseta de la selección con el dorsal número 7, el mismo que identifica a Ferran Torres.

Ese detalle llamó la atención de los asistentes, pero el verdadero revuelo comenzó horas después, cuando ambos coincidieron en una celebración privada.

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¿Qué pasó entre Ana Mena y Ferran Torres?

Según periodistas de entretenimiento en España, Ferran Torres y Ana Mena habrían compartido gran parte de la noche en una discoteca donde continuaron los festejos por la obtención del Mundial.

Uno de los comunicadores aseguró que entre ambos existía una "conexión especial" y que durante toda la velada se les vio conversando, riendo y compartiendo con mucha cercanía.

Otra artista que estuvo presente en la celebración también se refirió al tema y aseguró que la química entre ambos fue evidente para quienes asistieron al lugar.

"Confirmo que hubo roneo, tonteo... estuvieron toda la noche juntos y con mucha conexión. Era como si estuvieran solos en una cita", afirmó.

El interés por este supuesto acercamiento también aumentó porque ambos atraviesan un momento similar en su vida personal. Ferran Torres terminó recientemente la relación que mantenía con la influencer Martina Alguiero.

Por su parte, Ana Mena también finalizó hace poco su relación con el actor Óscar Casas, con quien mantuvo un noviazgo durante cerca de dos años.

Por ahora, todo se trata de rumores surgidos tras las celebraciones del título mundial y no existe ninguna confirmación oficial de que entre la cantante y el futbolista exista una relación sentimental.