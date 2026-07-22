Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

René Higuita de luto: compartió sentido mensaje tras la muerte de un ser querido

El exfutbolista René Higuita atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de un ser querido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
René Higuita de luto tras la muerte del DT colombiano Óscar Aristizábal.
René Higuita de luto tras la muerte del DT colombiano Óscar Aristizábal. (Foto Canal RCN | Freepik).

René Higuita conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje con el que despidió a un ser querido. La publicación del exfutbolista colombiano, en la que expresó el dolor que atraviesa por esta pérdida, generó numerosas reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quién era el ser querido cuya muerte llevó a René Higuita a compartir un emotivo mensaje?

La mañana de este miércoles 22 de julio se dio a conocer por medio de un comunicado oficial del equipo Itagüí Leones F.C. por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que el destacado técnico colombiano Óscar Aristizábal había fallecido.

Duelo en el fútbol colombiano, falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿qué se sabe al respecto?
¿Quién fue el reconocido entrentador colombiano que falleció? | Foto: Freepik

“La familia Itagüí Leones F.C lamenta el fallecimiento del Sr. Óscar Emilio Aristizábal Botero, Director Técnico de nuestro club "Corporación Deportivo Rionegro" en el año 1992 y ente los años 2006 y 2008. A sus familiares y allegados, nuestras condolencias”, se lee en el comunicado compartido en sus redes sociales.

Artículos relacionados

Óscar Aristizábal fue conocido por dirigir al Deportivo Rionegro, Atlético Bucaramanga, Emirates Club, Independiente Medellín, entre otros, por lo que su muerte generó múltiples mensajes de condolencia, entre ellos el de René Higuita, quien decidió despedirse del entrenador con una sentida publicación.

¿Cuál fue el mensaje que René Higuita dedicó a al Director Técnico colombiano que falleció recientemente?

Tras conocerse el fallecimiento de Óscar Aristizábal, René Higuita utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para dedicarle un sentido mensaje de despedida.

Artículos relacionados

El exarquero colombiano compartió una fotografía a blanco y negro en la que aparece junto al entrenador colombiano y escribió: "Descansa en paz mi profe", acompañado de una paloma blanca.

Con esas cuatro palabras, Higuita expresó el cariño que sentía por el técnico colombiano y se sumó a las muestras de condolencia que surgieron tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Duelo en el fútbol colombiano, falleció reconocida celebridad en las últimas horas: ¿qué se sabe al respecto?
Así se confirmó el fallecimiento de Óscar Aristizábal. | Foto: Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Salguero aclaró su situación sentimental tras rumores con Juan David Zapata Influencers

Alejandra Salguero reveló si está en una relación tras rumores de romance con Juan David Zapata

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, se pronunció luego de que su nombre fuera relacionado con Juan David Zapata.

¿Esperan un bebé? La imagen de Lamine Yamal y su novia que causó revuelo Talento internacional

¿Lamine Yamal será padre? Foto junto a su novia y una ecografía causó revuelo

Una foto de Lamine Yamal junto a su novia y una ecografía generó rumores sobre si será padre.

Sebastián Martínez y Lucho Arango en Pa' Seguirte Queriendo. Sebastián Martínez

Sebastián Martínez reaccionó a la muerte de 'Octavio' en Pa' Seguirte Queriendo

Sebastián Martínez se pronunció en redes sociales y envió mensaje tras la muerte de este personaje en el primer capítulo.

Lo más superlike

Las redes comparan a Haaland con el Pibe Valderrama Talento internacional

Haaland es comparado con el Pibe Valderrama y no precisamente por su don con el balón

Haaland vuelve a tomarse las redes tras ser comparado con el Pibe Valderrama, tras particular gesto que tuvo.

juliette pardau y hanny vizcaino Juliette Pardau

Juliette Pardau y Hanny Vizcaino revelaron estrategia para llorar en "Pa' Seguirte Queriendo"

tebi bernal habla de ansiedad La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló los días difíciles que ha tenido, ¿cómo lidiar la ansiedad?

rosalia responde funa por mensaje contra argentina Rosalía

Rosalía respondió tras fuerte funa por mensaje contra Argentina, ¿fue un error?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México