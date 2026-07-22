René Higuita conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje con el que despidió a un ser querido. La publicación del exfutbolista colombiano, en la que expresó el dolor que atraviesa por esta pérdida, generó numerosas reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

Artículos relacionados Producciones RCN ¿Cuándo es el gran estreno de "Pa' Seguirte Queriendo"? Conoce aquí todos los detalles

¿Quién era el ser querido cuya muerte llevó a René Higuita a compartir un emotivo mensaje?

La mañana de este miércoles 22 de julio se dio a conocer por medio de un comunicado oficial del equipo Itagüí Leones F.C. por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que el destacado técnico colombiano Óscar Aristizábal había fallecido.

¿Quién fue el reconocido entrentador colombiano que falleció? | Foto: Freepik

“La familia Itagüí Leones F.C lamenta el fallecimiento del Sr. Óscar Emilio Aristizábal Botero, Director Técnico de nuestro club "Corporación Deportivo Rionegro" en el año 1992 y ente los años 2006 y 2008. A sus familiares y allegados, nuestras condolencias”, se lee en el comunicado compartido en sus redes sociales.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

Óscar Aristizábal fue conocido por dirigir al Deportivo Rionegro, Atlético Bucaramanga, Emirates Club, Independiente Medellín, entre otros, por lo que su muerte generó múltiples mensajes de condolencia, entre ellos el de René Higuita, quien decidió despedirse del entrenador con una sentida publicación.

¿Cuál fue el mensaje que René Higuita dedicó a al Director Técnico colombiano que falleció recientemente?

Tras conocerse el fallecimiento de Óscar Aristizábal, René Higuita utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para dedicarle un sentido mensaje de despedida.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

El exarquero colombiano compartió una fotografía a blanco y negro en la que aparece junto al entrenador colombiano y escribió: "Descansa en paz mi profe", acompañado de una paloma blanca.

Con esas cuatro palabras, Higuita expresó el cariño que sentía por el técnico colombiano y se sumó a las muestras de condolencia que surgieron tras conocerse la noticia de su fallecimiento.