¿Lamine Yamal será padre? Foto junto a su novia y una ecografía causó revuelo

La publicación de una fotografía en la que Lamine Yamal aparece junto a su novia y una ecografía desató una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a preguntarse si realmente el futbolista está a punto de convertirse en padre.

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¿Lamine Yamal y su novia serán padres?

Luego de la victoria de España ante Argentina en la gran final del Mundial de fútbol 2026 la atención de los internautas ha estado puesta en los jugadores de la selección española, entre ellos el joven futbolista Lamine Yamal, quien logró llamar la atención no solo por su desempeño en la cancha, sino también por su emotiva relación con su hermanito menor Keyle, y su hermosa novia.

Novia de Lamine Yamal reveló cómo empezó su historia de amor. Foto | Lars Baron.

Y es precisamente la joven quien se llevó toda la atención en las ultimas horas luego de que en redes sociales se viralizara una fotografía en la que se le ve posando junto a Yamal para anunciar un supuesto embarazo, generando revuelo entre sus seguidores.

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La foto en cuestión muestra a la joven pareja presumiendo una ecografía de un bebé que rápidamente emocionó. Sin embargo, dicha imagen no pertenece a ninguna red social oficial de la pareja, sino a la de un creador de contenido que suele crear imágenes con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) de varias figuras públicas del momento, y Lamine no fue la excepción.

De esta manera, quedó rápidamente desmentido que Lamine Yamal y su novia vayan a convertirse en padres por primera vez, generando una rápida decepción entre los internautas que celebraron el anuncio antes de percatarse de la etiqueta de IA en la publicación.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Lamine Yamal al supuesto anuncio de su embarazo?

Lo cierto es que a pesar a la advertencia, la publicación no tardó en generar una ola de reacciones entre los seguidores de Lamine Yamal, quienes comenzaron a felicitar a la pareja al creer que estaban esperando a su primer hijo.

“Wow, eso fue rápido, ahora tiene prisa jajaja”, “Tan feliz por ustedes”, “Está embarazada, ¿o es IA?”, “Gané la Copa Mundial, gané en la vida”, fueron algunos de los comentarios.