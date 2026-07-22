Alejandra Salguero reveló si está en una relación tras rumores de romance con Juan David Zapata

Luego de que surgieran rumores sobre un supuesto romance con Juan David Zapata, Alejandra Salguer, expareja de Tebi Bernal, decidió aclarar cuál es su situación sentimental actual, poniendo fin a las especulaciones que circularon en redes sociales.

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¿Alejandra Salguero tiene una relación con Juan David Zapata?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandra Salguero recibió una serie de preguntas relacionadas a su vida sentimental.

Alejandra Salguero habló de los rumores con Juan David Zapata y reveló si tiene pareja. (Foto Canal RCN).

En una de ellas, uno de los internautas quiso saber si los rumores sobre una supuesta relación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, primera temporada, Juan David Zapata eran ciertos, sin embargo, al momento de realizar la pregunta la persona escribió mal el nombre y la influenciadora aprovechó para evadir la respuesta mencionando que no conocía a nadie llamado así.

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Lo cierto es que desde hace varias semanas la pareja de influenciadores ha sido captados compartiendo en los mismos espacios, generando curiosidad entre sus fanáticos.

¿Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, está soltera?

En esta misma dinámica, Salguero fue consultada sobre su estado civil, pues muchos de sus seguidores se han mostrado a la expectativa de conocer si la influenciadora dejó atrás su historia con Tebi Bernal, y decidió abrir su corazón para alguien más.

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Sin embargo, en esta ocasión, la creadora de contenido fue mucho más directa al afirmar que en estos momentos de su vida se encontraba completamente sola y por ende soltera, dejando claro además que su única prioridad en estos momentos de su vida era su pequeño hijo.

Aunque la respuesta de la influenciadora puso fin a las especulaciones que habían surgido entre sus seguidores sobre un posible nuevo capítulo en su vida sentimental, sus declaraciones no tardaron en generar reacciones entre los internautas, quienes desde hace meses seguían de cerca los cambios en su vida personal tras el fin de su relación con Tebi Bernal.