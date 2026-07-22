Haaland es comparado con el Pibe Valderrama y no precisamente por su don con el balón

A través de las redes sociales, están comparando a Erling Haaland con el colombiano el Pibe Valderrama y no precisamente por su talento en la cancha de fútbol, sino por un detalle muy particular.

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El máximo goleador de Noruega, quien causó revuelo durante la Copa Mundial FIFA 2026, sigue siendo tendencia en las diferentes redes sociales, debido a que ganó una nueva fanaticada tras mostrar su personalidad auténtica, tanto en sus cuentas como en el la cancha.

De hecho, se hizo muy conocido por su apariencia, ya que mide casi dos metros de altura y tiene comportamientos que no pasaron desapercibido para el público femenino, quienes lo ven como su mejor amigo.

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El noruego es muy querido por su nobleza y por demostrar que además de ser un futbolista, es un joven muy amable con quienes se le acerca, luego de que protagonizó varios tiernos momentos con algunos fanatices.

¿Por qué están comparando a Haaland y al Pibe Balderrama?

En las últimas horas, está circulando un pantallazo en las plataformas digitales, en donde se ve un particular comentario que le dejó Erling Haaland a su novia Isabel Johansen en una publicación en Instagram.

La inesperada comparación entre Haaland y el Pibe Valderrama. (AFP/ CHANDAN KHANNA )

Precisamente, la mujer le deseó feliz cumpleaños y escribió “mi amor”, a lo cual, él le respondió “nice” y esto hizo que lo compararan con el Pibe Valderrama, quien le comentó a su esposa hace un tiempo “qué bacana, todo bien”.

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Este comentario del colombiano se lo hizo a su pareja de años, en un post muy emotivo que ella le hizo, por eso estas reacciones, porque creen que es “muy seco” para una muestra de amor.

¿Qué ha pasado con Haaland tras el Mundial 2026?

Luego de que Noruega quedó eliminado de La Copa Mundial FIFA 2026, Erlingh Haaland se regresó a su país y empezó a disfrutar del tiempo para estar con su pareja y su familia, ha asistido a eventos y el pasado martes 21 de julio, celebró por lo alto su cumpleaños.

Las redes comparan a Haaland con el Pibe Valderrama. (AFP/ Ina Fassbender)

Así mismo, no ha dejado las redes, ya que sigue compartiendo los mejores momentos de él mismo en las cuentas que tiene y esto, sigue manteniendo una comunicación amigable con todos sus seguidores.