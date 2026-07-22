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Sale a la luz polémico video de la actitud de Paredes tras discusión contra España: ¿qué hizo?

Leandro Paredes vuelve a generar polémica tras video inédito en el que expuso su controversial actitud con los españoles en el Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La actitud de Paredes tras la discusión con España quedó en video
Paredes volvió a ser criticado por su actitud tras la discusión con España. (AFP/ Juan Mabromata)

Durante el final de La Copa Mundial FIFA 2026, el cual se vivió el pasado domingo 19 de julio, se vivieron bastantes momentos incómodos, antes y después del marcador definitivo; pues en la cancha, ya se estaban sintiendo las emociones de los futbolistas.

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Precisamente, ocurrieron varios acontecimientos; por un lado, hubo una expulsión y esto dejó con solo 10 jugadores a Argentina, así mismo, como se conoce la estrategia de los latinos, ellos estaban generando reacciones de parte de España, pero fallaron.

Por eso mismo, le pedían al arbitro que pitara faltas, Messi se tiraba al piso y hasta algunos argentinos se pasaron en el ataque para lograr ganar el balón; todas estas emociones estallaron al final del partido.

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Pues Leandro Paredes protagonizó una fuerte discusión, pero luego de este momento, habría reaccionado de una manera inesperada con los españoles en medio de la cancha.

¿Qué hizo Leandro Paredes tras la fuerte discusión con los españoles en la final del Mundial?

Leandro Paredes ha sido fuertemente criticado por protagonizar un momento muy fuerte tras la final de La Copa Mundial FIFA 2026, en la cual dejó a España como campeón.

Paredes volvió a ser criticado por su actitud tras la discusión con España
Sale a la luz el polémico video de Paredes tras la discusión con España. (AFP/ Charly Triballeau)

Pues él no reaccionó de la mejor manera y arremetió físicamente contra algunos jugadores españoles e incluso, técnicos también se habrían involucrado en la discusión.

Sin embargo, en redes se hizo tendencia un video del argentino abrazando a algunos rivales; internautas dicen que parece que el video es IA, pero según detalles, parece ser real.

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Así mismo, otras personas creen que esa actitud era mínima al lado de todo el alboroto que causó al atacar a los españoles. El clip que circula en redes generó reacciones y por eso, algunos prefieren creer que no es real.

¿Qué dijo Leandro Paredes tras perder la Copa Mundial FIFA 2026?

Tras la escandalosa final de la Copa Mundial FIFA 2026, Leandro Paredes reapareció en redes dando un mensaje a todo su país, pues allí, expresó su profunda tristeza tras perder un torneo importante para ellos.

Sale a la luz el polémico video de Paredes tras la discusión con España
La actitud de Paredes tras la discusión con España quedó en video. (AFP/ Charly Triballeau)

Agradeció a sus compañeros, y también a los aficionados que los apoyaron durante toda la copa, pero, sobre todo, a quienes creyeron en ellos.

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