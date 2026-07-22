Famoso reguetonero protagonizó fuerte altercado con un seguidor en plena presentación; ¿cómo fue el momento?

El cantante puertorriqueño Hades 66 se volvió tendencia al tener un percance con uno de los asistentes a su concierto en España.

Hades 66 tuvo que detener su concierto debido a una agresión de uno de sus seguidores en pleno show. (Foto: Freepik)

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¿Qué le pasó a Hades 66 en su presentación en España?

En medio de la presentación de sus temas más exitosos, el reguetonero recibió un impacto en su rostro con un objeto lanzado desde el público.

Tras el momento, Hades descendió de la tarima para enfrentar personalmente al agresor, aunque este intentó huir del lugar.

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El gesto detuvo el concierto y obligó a la seguridad del artista a intervenir, sacando al responsable en medio de un ambiente tenso.

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de comentarios.

Hades 66 se pronunció en sus redes sociales aclarando lo sucedido en su presentación. (Foto: Freepik)

¿Qué dijo Hades 66 sobre el percance en su concierto en España?

Horas después, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido.

Allí explicó que los asistentes saben lo que realmente pasó y que su intención nunca fue que sus guardias actuaran de manera hostil, aunque dejó claro que no piensa permitir faltas de respeto de parte de nadie. Hades aseguró que siempre tuvo la intención de enfrentar al seguidor él solo.

Además, aseguró que cuenta con un equipo de seguridad en cualquier parte del mundo, lo que le da tranquilidad para continuar con sus giras.

El impacto recibido en pleno show no solo generó dolor físico, sino también indignación.

Hades 66, conocido por su estilo enérgico, consideró que la agresión fue una falta de respeto que no podía pasar desapercibida.

Su decisión de bajar de la tarima para encarar al responsable mostró la importancia que le da a mantener el orden en sus conciertos y a proteger su integridad.

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Sin embargo, reconoció que la situación se salió de control y que la reacción de su equipo fue inmediata para protegerlo.

Aunque la seguridad actuó con dureza, el artista insistió en que su intención era resolver el problema directamente y ponerse al frente de la situación.

Luego del altercado, Hades 66 retomó su presentación visiblemente molesto y con una marca en su rostro producto del impacto.

A pesar de la incomodidad, decidió continuar con el show para no decepcionar a sus seguidores, aunque el ambiente estuvo marcado por la tensión.

El artista cerró la noche con un mensaje, dejando claro que su carrera no se detendrá por situaciones de este tipo.