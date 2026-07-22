Reconocido cantante quiere entrar a los Récords Guinness con su colección de carros; ¿de quién se trata?

Jean Carlos Centeno sorprendió al hablar de su colección de carros y confesar que quiere entrar a los Récords Guinness.

Jean Carlos Centeno reveló que tiene más de 12 mil carros a escala. (Foto: Bryan Steffy/AFP)

Artículos relacionados Producciones RCN ¿Cuándo es el gran estreno de "Pa' Seguirte Queriendo"? Conoce aquí todos los detalles

¿Qué récord quiere romper Jean Carlos Centeno?

El cantante vallenato se hizo tendencia en las plataformas digitales al mostrarse comprando carros a escala y al asegurar que lleva años coleccionando estas piezas con la finalidad de entrar al exclusivo grupo de los Guinness.

Artículos relacionados Talento nacional Eidevin López sufrió aparatosa caída en grabación con Campanita y Tebi Bernal: ¿Qué le pasó?

¿Cuántos carros de colección tiene Jean Carlos Centeno?

Centeno reveló que ya tiene más de 12 mil carros y que los guarda en maletas, pues no cuenta con el espacio suficiente para exhibirlos.

Además, expresó que espera que, una vez logre la hazaña, sus hijos puedan valorar la colección y darle la importancia que merece, incluso con la posibilidad de venderla en el futuro por un alto valor.

El compositor explicó que ha conseguido los carros en diferentes lugares del mundo y que algunas piezas han requerido meses de búsqueda.

Esta dedicación refleja no solo su pasión por los carros, sino también por un hobby que lo conecta con recuerdos de infancia y que ahora lo proyecta hacia un reconocimiento internacional.

Jean Carlos Centeno relató que desde hace años se sintió atraído por los carros a escala y desde entonces los está coleccionando.

Lo que comenzó como un gusto personal se convirtió en una meta clara: reunir la mayor cantidad posible de piezas y alcanzar un récord mundial.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sorprendió al contar cuánto pagan las marcas por aparecer en sus publicaciones

La disciplina con la que ha llevado este proceso lo ha convertido en un coleccionista meticuloso, capaz de recorrer ciudades enteras en busca de modelos únicos.

Para Centeno, este proyecto es una forma de distraerse y alejarse de los escenarios y la música que está presente en cada aspecto de su vida cotidiana.

Jean Carlos Centeno, reconocido por su trayectoria en el vallenato, ahora busca dejar huella en un terreno distinto: el coleccionismo.