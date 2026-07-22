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Sebastián Martínez reaccionó a la muerte de 'Octavio' en Pa' Seguirte Queriendo

Sebastián Martínez se pronunció en redes sociales y envió mensaje tras la muerte de este personaje en el primer capítulo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sebastián Martínez y Lucho Arango en Pa' Seguirte Queriendo.
Sebastián Martínez se pronunció tras muerte de personaje de Pa' Seguirte Queriendo. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado martes 21 de julio, se vivió el primer capítulo de uno de los proyectos más queridos por millones de colombianos, se trata de Pa' Seguirte Queriendo, una historia que nuevamente regresó a los hogares para entretener a quienes fueron testigos de esa primera parte que terminó enamorándolos años atrás.

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¿Qué dijo Sebastián Martínez sobre la muerte de Octavio, personaje de Pa' Seguirte Queriendo?

En medio de la emoción por la proyección de este primer episodio, hubo una escena en particular que tomó por sorpresa a los televidentes y fue sin duda la muerte de Octavio, personaje interpretado por Lucho Arango, quien era uno de los cuatro amigos de la historia.

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Precisamente a raíz de la sorpresa que esto significó para muchos la muerte del personaje, Sebastián Martínez,protagonista de la novela, se pronunció en las últimas horas en redes sociales y dejó un mensaje a propósito de lo sucedido en este primer capítulo.

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"Se nos fue Octavio", escribió el reconocido actor a través de las historias en su cuenta de Instagram. Allí, Martínez compartió un collage de algunas fotografías que corresponden a las escenas que fueron grabadas.

Sebastián Martínez
Sebastián Martínez, actor de Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

¿Por qué murió 'Octavio', el personaje de Pa' Seguirte Queriendo que interpreta Lucho Arango?

En el primer capítulo de Pa' Seguirte Queriendo del Canal RCN, Octavio y Azucena estaban celebrando un nuevo aniversario.

Sus amigos Mauricio, Jorge y Toño planeaban una sorpresa para la pareja con una noche especial para conmemorar la fecha.

Octavio por su parte por consejo de sus amigos, decidió tomar una pastilla para ayudar al momento romántico que tenía preparado junto a Azucena. Sin embargo, la situación terminó con un desenlace inesperado para el personaje.

La muerte de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango, en el estreno de Pa' Seguirte Queriendo
Así fue el inesperado final de Octavio, personaje de Luis Eduardo Arango. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, la noticia generó conmoción entre los demás personajes, quienes ahora tendrán que continuar sus vidas sin el amigo mayor, el más sabio y el que tenía más enseñanzas por compartir.

Sin duda, este primer capítulo y primer giro en la historia traerá muchas sorpresas para los demás personajes, quienes en esta nueva etapa de la vida tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos y situaciones.

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