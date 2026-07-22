Juliette Pardau y Hanny Vizcaino revelaron estrategia para llorar en "Pa' Seguirte Queriendo"

Las actrices Juliette Pardau y Hanny Vizcaino revelaron a sus fanáticos cuál es la estrategia que suelen para llorar cuando les corresponde a la hora de grabar telenovelas.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

¿Qué hace Hanny Vizcaíno para llorar?

Las famosas se encuentran en la promoción en diferentes medios de comunicación de la producción "Pa' Seguirte Queriendo", que es la continuación de la exitosa serie "Pa' Quererte".

En medio de una entrevista en La Mega, las cuestionaron sobre sus tácticas para llorar y que se vea de forma natural.

La joven dio a conocer las técnicas que suelen usarse en el mundo de la actuación y cuál le beneficia a ella.

Detalló que la primera que conoce es 'Memoria emocional', la cual consiste en que la persona recuerda momentos de nostalgia que le provocan la tristeza suficiente para llorar.

Asimismo, señaló el uso de algunas gotas para que puedan simular fácilmente el llanto, señalando que funciona bastante.

Sin embargo, agregó que la suele usar es manejando el tema de la respiración.

"Yo juego con la respiración y cuando siento que ya estoy con taticardia, ya puedo llorar", agregó.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Se reveló video de por qué empezó el cruce entre argentinos y españoles en el Mundial

¿Cómo usa Juliette Pardau la estrategia del llanto en la vida real?

Las actrices también fueron interrogadas sobre si usan ese talento de llorar actuando y que parezca real en su vida normal o solo frente a las cámaras, a lo que ella destacaron que en su vida personal también se ayudan de dicho don.

"Yo lo he usado en situaciones límite, te paró la Policía, tienes algo vencido, yo soy como 'no sé qué voy a hacer, Dios mío' (simula el llanto)", confesó Juliette.

Artículos relacionados Piqué Los mejores memes de Piqué tras ver a Shakira en la final del Mundial 2026

Por ahora, puedes ver su talento actoral todas las noches de lunes a viernes a las 8 p.m. por la pantalla del Canal RCN, cuyo estreno se dio este 21 de julio causando gran furor entre los fanáticos que se han mostrado fieles a esta historia protagonizada por Juliette Pardau, Sebastián Martínez y Hanny Vizcaino.

Recuerda que también puedes ver los capítulos más recientes a través de la aplicación del Canal RCN y estar al pendiente de nuestras redes sociales.