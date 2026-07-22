Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juliette Pardau y Hanny Vizcaino revelaron estrategia para llorar en "Pa' Seguirte Queriendo"

Las actrices Juliette Pardau y Hanny Vizcaino dieron a conocer su curioso tip para llorar y versen naturales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juliette pardau y hanny vizcaino
Juliette y Hanny revelaron curioso tip/Canal RCN

Las actrices Juliette Pardau y Hanny Vizcaino revelaron a sus fanáticos cuál es la estrategia que suelen para llorar cuando les corresponde a la hora de grabar telenovelas.

Artículos relacionados

¿Qué hace Hanny Vizcaíno para llorar?

Las famosas se encuentran en la promoción en diferentes medios de comunicación de la producción "Pa' Seguirte Queriendo", que es la continuación de la exitosa serie "Pa' Quererte".

En medio de una entrevista en La Mega, las cuestionaron sobre sus tácticas para llorar y que se vea de forma natural.

hanny vizcaino en pa seguirte queriendo

La joven dio a conocer las técnicas que suelen usarse en el mundo de la actuación y cuál le beneficia a ella.

Detalló que la primera que conoce es 'Memoria emocional', la cual consiste en que la persona recuerda momentos de nostalgia que le provocan la tristeza suficiente para llorar.

Asimismo, señaló el uso de algunas gotas para que puedan simular fácilmente el llanto, señalando que funciona bastante.

Sin embargo, agregó que la suele usar es manejando el tema de la respiración.

"Yo juego con la respiración y cuando siento que ya estoy con taticardia, ya puedo llorar", agregó.

Artículos relacionados

¿Cómo usa Juliette Pardau la estrategia del llanto en la vida real?

Las actrices también fueron interrogadas sobre si usan ese talento de llorar actuando y que parezca real en su vida normal o solo frente a las cámaras, a lo que ella destacaron que en su vida personal también se ayudan de dicho don.

juliette pardau en pa seguirte queriendo

"Yo lo he usado en situaciones límite, te paró la Policía, tienes algo vencido, yo soy como 'no sé qué voy a hacer, Dios mío' (simula el llanto)", confesó Juliette.

Artículos relacionados

Por ahora, puedes ver su talento actoral todas las noches de lunes a viernes a las 8 p.m. por la pantalla del Canal RCN, cuyo estreno se dio este 21 de julio causando gran furor entre los fanáticos que se han mostrado fieles a esta historia protagonizada por Juliette Pardau, Sebastián Martínez y Hanny Vizcaino.

Recuerda que también puedes ver los capítulos más recientes a través de la aplicación del Canal RCN y estar al pendiente de nuestras redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Pautips se pronunció tras estreno de MasterChef Pautips

Pautips sorprendió con confesión tras el estreno de MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

"Nunca digas nunca": la influenciadora Pautips rompió el silencio tras su debut en MasterChef Celebrity 2026.

Emmanuel Restrepo se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity: ¿qué reveló en sus redes? MasterChef Celebrity Colombia

Emmanuel Restrepo se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity: ¿qué reveló en sus redes?

Tras el estreno del primer capítulo de MasterChef Celebrity, Emmanuel Restrepo dejó contundente mensaje al respecto.

La caída de Milena López en Muy Buenos Días MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: así fue la caída de Milena López en Muy Buenos Días que fue viral

La participación de Milena López en MasterChef Celebrity revivió uno de los episodios más recordados de su paso por Muy Buenos Días.

Lo más superlike

Claudia Bahamón y Pautips en MasterChef Celebrity. Pautips

Claudia Bahamón lanzó sorpresiva confesión sobre Pautips tras conocerla en MasterChef Celebrity

La participación de Pautips en MasterChef Celebrity, llevó a que Claudia Bahamón lanzara comentario en plena entrevista.

Ella sería la mujer que conquistó a Ferran Torres tras ganar el Mundial 2026: es una famosa cantante Talento internacional

Ella sería la mujer con la que relacionan a Ferran Torres, el jugador español que se robó las miradas

tebi bernal habla de ansiedad La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló los días difíciles que ha tenido, ¿cómo lidiar la ansiedad?

rosalia responde funa por mensaje contra argentina Rosalía

Rosalía respondió tras fuerte funa por mensaje contra Argentina, ¿fue un error?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México