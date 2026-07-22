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Claudia Bahamón lanzó sorpresiva confesión sobre Pautips tras conocerla en MasterChef Celebrity

La participación de Pautips en MasterChef Celebrity, llevó a que Claudia Bahamón lanzara comentario en plena entrevista.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Claudia Bahamón y Pautips en MasterChef Celebrity.
Claudia Bahamón hizo confesión sobre Pautips. Foto | Canal RCN.

Tras el estreno del primer capítulo de MasterChef Celebrity 2026, Claudia Bahamón sorprendió en una entrevista al hacer sorpresiva confesión sobre Pautips, una de las participantes de esta temporada, revelación que capturó la atención en redes sociales y que, como era de esperarse, no pasó desapercibida.

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¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre Pautips? Su confesión sorprendió

En medio de una cercana conversación que sostuvo la presentadora en el programa Buen día Colombia, quiso romper las reglas para anticipar algo que aún no se ha visto en pantalla, y es que antes de conocer a la participante, asumió que sería un poco complicada.

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"Voy a adelantar algo, me van a echar del Canal RCN en este momento, yo era de las que también pensaba que Pautips era una persona difícil y me enamoré de Pautips", señaló Bahamón durante la entrevista.

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Según lo mencionó la conductora del programa, quiso hacer esa revelación porque de alguna manera presentía que sería una concursante con la que quizás no habría tanto feeling, sin embargo, dio a conocer que ocurrió todo lo contrario.

"De verdad quiero hacer ese discleimer porque sí, no por nada ella tiene su canción de antipática, engreída, pero yo me enamoré de su personalidad", agregó la opita.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity 2026
Claudia Bahamón habló sobre Pautips e hizo sorpresivamente confesión. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles fueron las declaraciones que Claudia Bahamón hizo sobre Pautips?

Así mismo, Claudia, dio por hecho que, tal y como ella se enamoró de la influencer, Colombia también lo hará, por lo que también agregó que es muy importante "no entrar con los taches arriba", y en cambio tomarse el tiempo de conocer a las personas.

Pautips, quien en realidad recibe el nombre de Paula Galindo, es sin duda una de las grandes fichas de esta temporada, pues aunque es la primera vez que se enfrenta a un reality de cocina trasmitido en televisión nacional, su amplia trayectoria en el mundo digital, la convierten en una de las personalidades más sonadas de esta temporada.

Pautips se pronunció tras estreno de MasterChef
Claudia Bahamón sorprendió con revelación sobre la participación de Pautips en MasterChef. (Foto Canal RCN)

Junto a ella, por supuesto, hay un grupo de celebritys que también esperan poder conquistar al público y dejar a la vista una faceta completamente desconocida y llena de muchas sorpresas.

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