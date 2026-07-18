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Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

El trabajador dejó plasmado en el video el miedo que sintió en pleno movimiento de la tierra.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Temblor
Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México | Foto Freepik.

México se encuentra en alerta tras el reciente sismo que ocurrió el pasado 17 de junio. La magnitud del movimiento telúrico fue de 7,3 e incluso las autoridades no descartaron la posibilidad de tsunami.

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¿Cómo fue el temblor en México?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor se dio sobre las 8:48 de la mañana, hora local, siendo el sur de México uno de los lugares en el que más se sintió.

Ha habido réplicas y no solo el sismo estuvo en México, sino que también en países como Guatemala y El Salvador, donde se dieron los respectivos reportes.

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El temblor se sintió al sur de México | Foto Freepik.

Cuando ocurren estas situaciones, es común que, con el avance de las tecnologías, haya pruebas de lo que viven las personas. Es por ello que se viralizó el video de un trabajador, quien experimentó el sismo a 35 metros de altura.

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¿Cuál es el video viral del trabajador que vivió el temblor en México a 35 metros de altura?

Teniendo en cuenta información de distintos medios locales, el trabajador, llamado Alex Gordillo, dejó plasmado en el video el miedo que vivió en pleno movimiento de la tierra. Esto porque se encontraba realizando sus labores de mantenimiento en una torre de telecomunicaciones, situada en Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.

Tan pronto el clip apareció en las redes sociales, los internautas comenzaron a compartirlo de manera masiva a lo largo y ancho de internet.

En el video, el trabajador no sabía cómo reaccionar ante el reciente temblor en México. Se puede observar que graba desde las alturas, mientras se sujeta a la mencionada torre. "No paro de temblar... Sacudió bien sabroso", dijo.

Después de esto, es posible denotar una de sus manos temblando. El protagonista del viral clip comentó que estuvo potente la sacudida. Este es el video:

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¿Qué informaron después del temblor de magnitud 7,3 en México?

Aunque el temblor de 7,3 generó sustos, por suerte no hubo daños; así lo dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hubo una evacuación de más de 4.000 personas.

México
En su momento, se activó la alerta de tsunami | Foto Freepik.

Pasado el tiempo del movimiento telúrico, la Secretaría de Marina de México suspendió la alerta de tsunami que se había dado y, aunque hay riesgo de deslizamiento de la tierra, las cosas no pasaron a mayores.

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