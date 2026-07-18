La final del Mundial 2026 es un hecho y los fanáticos están a la expectativa de quién se convertirá en el campeón, pues Argentina y España esperan darlo todo en la cancha para conseguir la copa.

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¿Qué hace diferente al Mundial 2026 de otros mundiales?

A diferencia de otros mundiales de fútbol, se han incorporado novedades. Por ejemplo, el show de medio tiempo, en el que estarán artistas de renombre como Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy.

Se ha dicho que la mencionada presentación se hará después del primer tiempo de Argentina vs. España. Asimismo, se estima que tendrá una duración de 17 minutos, en la que se incluye el montaje del escenario para los artistas.

La final del Mundial 2026 será entre España y Argentina | Foto David Ramos / AFP.

Entonces, este domingo 19 de junio no solo se verán brillar a las estrellas del balonpié, a la vez habrá música y se prevé que puede que a partir de ello se incorpore el show de medio tiempo en próximos mundiales.

Algo que ha resonado durante este Mundial 2026 han sido las predicciones. La pitonisa cubana Mhoni Vidente es de las más consultadas por el tema, ya que ella asegura ser una mujer adivina en relación con este torneo.

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¿Por qué habrá pleito entre Shakira y Madonna en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

La astróloga lanzó una nueva predicción, pero esta vez no sobre el marcador final o el posible ganador del Mundial, sino que se refirió a problemas que podrían llegar a haber en el intermedio.

De acuerdo con Mhoni, el intermedio del juego va a estar "buenísimo", aunque no descartó pleitos en los que figura Madonna.

"Aquí el problema no es Shakira, es Madonna. Porque Madonna tiene 66 años... Madonna es del signo Leo y Shakira del signo Acuario, y andan con un pleito porque iban a hacer como un dueto, todos a participar en una canción que es de Shakira y eso no quiere hacer Madonna", según Mhoni Vidente.

Para Mhoni, Madonna no aceptará dueto con Shakira | Foto Angela Weiss / AFP.

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En consecuencia, la cubana mencionó que han tenido un "problemón terrible" debido a que Madonna recientemente sacó su nuevo disco, pero Shakira "no se va a dejar".

En adición, la vidente comunicó que lo más importante del show va a ser BTS, e incluso dijo que temblaría ese día en California.