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Jude Bellingham revelaría qué le dijo Colo Barco antes de su polémica reacción

Jude Bellingham rompió el silencio y habría confesado las palabras de Colo Barco, las que generaron que él lo impactara.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jude Bellingham rompería el silencio sobre lo que le dijo Colo Barco.
Jude Bellingham rompería el silencio sobre lo que le dijo Colo Barco.. (AFP/ Richard Pelham -AFP/ JUAN MABROMATA )

El pasado miércoles 15 de julio, se vivió la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026, en donde, Inglaterra quedó por fuera de la final, luego de ser vencidos por argentina, tras dos goles contra uno.

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Fue un partido bastante comentado, pues en el minuto 85, Argentina estaba por fuera del Mundial, ya que minutos antes, los británicos habrían marcado su único gol y los latino ninguno, pero en cinco minutos, remontaron y ganaron.

Fue un partido bastante álgido debido a las emociones que se estaban viviendo en la cancha, pues Jude Bellingham fue quien más protagonizó estos momentos, e incluso uno lo vivió con Messi, en donde se vio que se estaban reclamando en medio del partido.

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Sin embargo, el que más llamó la atención fue cuando, al terminar el juego, pasó cerca de Colo Barco y al escuchar que algo le dijo el argentino, él usó su mano para darle un toque en la cabeza y esto generó un pleito que, no pasó a mayores.

¿Qué dijo Jule Bellingham sobre Colo Barco tras impactarlo luego del partido de Argentina Vs Inglaterra?

Apenas se terminó el partido entre Argentina Vs Inglaterra, los ánimos se pusieron pesados luego del momento que vivió Jude Bellingham y Colo Barco, pues se involucraron otros jugadores tras el altercado.

Jude Bellingham revelaría qué provocó su reacción contra Colo Barco
Jude Bellingham revelaría qué le dijo Colo Barco. (AFP/ ODD ANDERSEN)

Lo que generó preguntas es que, se vio claro que el argentino algo dijo cuando estaba pasando el británico y por eso, él reaccionó así.

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Después de este instante, medios internacionales revelaron lo que supuestamente habría dicho Bellingham sobre el “calvazo” a Barco y expresó:

“Acabamos de sufrir una derrota desgarradora y eligió ese momento para provocarnos”.

¿Qué es lo que supuestamente le dijo Colo Barco a Jude Bellingham?

Hay dos versiones de los hechos, uno que, Colo Barco ingresó a la cancha sin estar jugando, porque de hecho es el futbolista con menos minutos jugados y les gritó a los ingleses el gol de su país, pero lo hizo en la cara de ellos.

Jude Bellingham revelaría qué le dijo Colo Barco
Jude Bellingham rompería el silencio sobre lo que le dijo Colo Barco.. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Supuestamente, esto fue lo que enfadó a Jude, pero en videos se ve que él le dice algo cuando el inglés pasa cerca de él y ahí es cuando reacciona.

De hecho, en los mismos medios que revelaron la supuesta revelación de Bellingham, él habría confesado que Colo dijo “vete a tu casa, payaso”, luego mencionó que el argentino pensó que él no lo iba a entender.

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