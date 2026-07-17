Sale a la luz video de otro ángulo en donde se vería que Colo Barco enfadó a Jude Bellingham

El pasado miércoles 15 de julio, Inglaterra quedó eliminada de La Copa Mundial FIFA 2026 en la semifinal contra Argentina, luego de que el país latino marcara dos goles contra uno; iniciando el segundo tiempo, los británicos estaban ganando.

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Precisamente, esa remontada causó reacciones, debido a que, en los últimos cinco minutos, Argentina ganó, cuando muchos ya daban por perdido ese juego, pues eso mismo pasó en el partido contra Egipto; al final, ganaron.

Sin duda, fue un partido bastante difícil, debido a que ambos equipos son muy buenos en el deporte y era difícil hacer una predicción sobre el ganador, pero, finalmente quedó Argentina para disputar en la final contra España.

Este Mundial dio muchas sorpresas, ya que equipos muy buenos quedaron por fuera del torneo, pues rápido salieron eliminados países como Brasil, México, Francia en cuartos de final; este fue el asombro más grande, ya que se estaba perfilando como ganador.

Tras el último partido de Argentina contra Inglaterra, se vivieron momentos incómodos protagonizados por Jude Bellingham y uno de ellos fue contra Colo Barco.

¿Qué pasó entre Jude Bellingham y Colo Barco?

Luego del partido de Argentina, Vs Inglaterra, los ánimos estuvieron caldosos entre los jugadores de ambos equipos, pues en redes empezó a circular el llamado “calvazo” que le dio Jude Bellingham a Colo Barco.

Este nuevo ángulo mostraría qué pasó entre Colo Barco y Jude Bellingham. (AFP/ Patricia de Melo Moreira)

En todos los videos se ve que el inglés va pasando mientras los argentinos celebran y pausa un momento para mandarle la mano al otro futbolista, lo que genera una rencilla que no pasó a mayores.

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Todos se preguntan qué fue lo que pasó para que Jude reaccionara así, pero no se supo y se creyó que su actitud se debió a que Colo le gritó en la cara a los ingleses “gol”, cuando él ni de titular estaba.

¿Cuál es el video de otro ángulo en que muestra a Colo Barco diciéndole algo a Jude Bellingham?

Como el tema sigue generando polémica, tanto que están comentando en los posts de Jude Bellingham cosas odiosas, salió a la luz un video de otro ángulo en donde se muestra que Colo Baro le dijo algo al inglés.

Otro ángulo mostraría qué provocó la reacción de Jude Bellingham contra Colo Barco. (AFP/ JUAN MABROMATA)

En el clip se ve que cuando el argentino se acerca a sus compañeros, estira la cara y le dice algo al británico mientras este camina, pero él escuchó y por eso fue su reacción.

No se alcanza a notar qué fue lo que dijo Colo, pero sí quedó claro que algo comentó.