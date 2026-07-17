Yana Karpova, exnovia de Cris Valencia, reapareció en redes con llamativa figura: así luce

Yana Karpova volvió a aparecer en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con el cambio en su apariencia. La expareja de Cris Valencia compartió nuevas imágenes en las que dejó ver su figura actual, generando comentarios y elogios entre sus seguidores.

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¿Cómo luce actualmente Yana Karpova, exnovia de Cris Valencia?

La creadora de contenido rusa Yana Karpova volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de reaparecer mostrando su actual figura. La joven influenciadora, quien ganó reconocimiento por su relación con el cantante colombiano Cris Valencia, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Yana Karpova volvió a aparecer en redes y sus seguidores quedaron sorprendidos con su figura. (Foto Canal RCN).

En el audiovisual, publicado en esta red social donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yana se mostró con un vestido color crema que resaltó su figura mientras bailaba al ritmo de una canción de Kim Loaiza y El Alfa.

La influenciadora no acompañó la publicación con ningún mensaje, por lo que toda la atención se centró en su baile y en la apariencia que dejó ver en las imágenes compartidas. Pues el video no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la apariencia actual de Yana y dejaron varios comentarios sobre su regreso a las redes sociales.

¿Yana Karpova se sometió a retoques estéticos?

Vale la recordar que meses atrás Yana Karpova se sometió a una serie de retoques estéticos para mejorar su figura. Sin embargo, se desconoce si recientemente volvió a acudir a dichos procedimientos para realzar su imagen.

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En aquella ocasión, Yana decidió realizarse una rin*plastia para perfilar su nariz y lograr un rostro más armonioso, además de una lip*succión para eliminar grasa localizada del abdomen y lograr un aspecto más plano y estilizado.

Por ahora, Yana Karpova no ha confirmado si volvió a someterse a nuevos procedimientos estéticos, por lo que sus recientes cambios físicos han generado comentarios entre sus seguidores, quienes han mostrado interés por conocer más detalles sobre su actual apariencia.