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Se viraliza la reacción del árbitro que lloró al poder dirigir la final del Mundial 2026: ¿quién es?

El árbitro se quebró en llanto al enterarse que dirigirá la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina, así luce.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Se viraliza la reacción del árbitro que lloró tras dirigir la final del Mundial 2026: ¿quién es?
Árbitro que estará en la final del Mundial 2026 lloró. | AFP: Stu Forster

Los hinchas del fútbol han generado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales tras viralizarse la reacción del árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pues se quebró en llanto.

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¿Cuál es el video que se viralizó en redes del árbitro que lloró al dirigir la final del Mundial 2026?

En las últimas horas, el nombre de Slavko Vinčić se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido árbitro, sino también, por enterarse que dirigirá la final del Mundial 2026.

Por esta razón, se viralizó un video en el que el árbitro de Eslovenia se quebró en llanto al ver que tendrá la oportunidad de contemplar uno de los momentos más importantes de su vida, pues, dirigirá la final.

Se viraliza la reacción del árbitro que lloró tras dirigir la final del Mundial 2026: ¿quién es?
¿Quién es el árbitro que dirigitá la final del Mundial 2026? | AFP: Yuri Cortez

Así también, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la reacción que tuvo, demostrando que la final no solo es un importante momento para los futbolistas, sino también, para los árbitros.

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En la actualidad, Slavko Vinčić se ha destacado no solo por ser un reconocido árbitro, sino también, por la amplia trayectoria profesional que ha tenido a lo largo de su carrera profesional, pues, ha dirigido importantes partidos desde el 2010.

¿Cuándo ver la final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina?

El Mundial 2026 se encuentra en su punto final, pues, la Selección de Argentina y España se encuentran bajo la expectativa de cuál de ambos equipos se llevará la Copa del Mundo.

La gran final se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en el horario de las 2:00 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN y, también, se puede ver en la aplicación digital, la cual funciona para todos los dispositivos.

Este es el equipo que tiene más Copas del Mundo entre España y Argentina: ¿quién ganará la siguiente?
¿Cuándo será la final entre Argentina y España? | Fotos: Freepik

En la actualidad, la Selección de Argentina cuenta con tres Copas del Mundo, mientras que, España tiene una.

Por esta razón, los navegantes han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los detalles que se llevarán a cabo en el Mundial 2026.

¡No te pierdas la final del Mundial 2026 a través del Canal RCN!

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