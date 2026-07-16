Jude Bellingham rompió el silencio sobre el tenso cruce que tuvo con Messi en la semifinal, ¿qué pasó?

Jude Bellingham habló sobre el intercambio de palabras que tuvo con Lionel Messi durante la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre el cruce de palabras que tuvo con Lionel Messi?

Al ser consultado por el momento tras la eliminación de Inglaterra, el mediocampista inglés aclaró qué ocurrió realmente con el capitán de la selección argentina que se tomó como un tenso cruce entre ellos en medio de encuentro balompédico.

Las cámaras del Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, captaron el momento en el que ambos futbolistas intercambiaron algunas palabras después de una jugada que terminó en falta.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026, Argentina o España?, esta fue la predicción de Mhoni

Tras el compromiso, Bellingham explicó que la conversación no tuvo la gravedad que muchas personas imaginaron y aseguró que únicamente estaban hablando sobre una acción del juego.

"En realidad estábamos hablando de una falta, pero no fue nada grave en absoluto", comentó el jugador inglés.

Jude Bellingham insistió en que no hubo ningún problema personal entre ellos y que solo fue una conversación normal.

"Estoy seguro de que cada quien hará lo suyo y le dará mucha importancia, pero no fue nada del otro mundo", agregó.

El futbolista también explicó que el intercambio surgió porque él consideraba que se había cometido una infracción, mientras que Messi respondió haciendo referencia a otra jugada anterior.

Según dijo Jude su respuesta hacia el capitán argentino fue: "Eres lo suficientemente fuerte como para aguantarlas".

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre Lionel Messi?

Después del episodio, Jude Bellingham aprovechó para expresar el respeto y la admiración que siente por Lionel Messi.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Así reaccionó el DT de Inglaterra al saber que Argentina usará la camiseta azul en semifinales

El mediocampista aseguró que, más allá del resultado y de la eliminación de Inglaterra, consideró especial haber compartido la cancha con el futbolista argentino.

"Es un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy en el equipo perdedor, duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores", manifestó.

Jude Bellingham aclaró qué pasó en el tenso cruce con Lionel Messi. (Fotos: AFP)

El nombre del jugador Jude Bellingham sigue en medio de la polémica tras protagonizar también un tenso momento con Valentín Barco.

El jugador suplente celebró el gol de frente a Bellingham y el inglés reaccionó con un impacto físico en la cabeza del jugador argentino.

Pese a que fue una delicada acción, se desconoce si habrá alguna sanción para el jugador de Inglaterra, teniendo en cuenta, que su Selección ya salió del campeonato más importante del Mundo.