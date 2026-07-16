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Messi rompe el silencio y habla sobre la final contra España: ¿predijo el resultado?

Lionel Messi habló tras su clasificación a la final del Mundial 2026 y reveló detalles de cómo sería el partido contra España.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Messi habló de la final del Mundial
Messi habló por primera vez sobre la final contra España. (AFP/ Thomas COEX)

Argentina clasificó a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 el pasado miércoles 15 de julio y este domingo, se enfrentará a España para disputarse el trofeo; actualmente, el país suramericano es el actual ganador.

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Aunque el único país latino estará en este importante momento de la copa del mundo, algunos latinoamericanos decidieron no apoyarlo, debido a faltas que supuestamente vieron en diferentes partidos.

Sin embargo, hasta el mismo España tiene el corazón dividido, ya que Lionel Messi les regaló muchos momentos de emoción cuando jugó en el Barcelona; pero, aún así apoyarán a su país y tiene muchas expectativas porque será un partido bastante complejo.

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Mientras tanto, ya Messi se pronunció sobre la final y al igual que él, su director técnico manifestó su opinión de lo que vivirán este domingo en la esperada clausura de este importante evento deportivo.

¿Qué dijo Messi sobre su partido contra España en la final del Mundial 2026?

Luego de vencer a Inglaterra y clasificar a la final de la Copa Mundial FIFA 2026, Lionel Messi se pronunció y manifestó su opinión sobre lo que será enfrentarse a España este domingo 19 de julio.

Messi habló por primera vez sobre la final contra España
Messi se pronunció sobre la final contra España. (AFP/ David Ramos)

“Una Selección enorme con grandes jugadores. Una Selección que conozco bien. Un partido especial en una final del mundo. Me imagino que va a ser muy igualado todo”, dijo el argentino.

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Esto lo expresó de una manera tranquila, no sin antes reiterar que, ha jugado con algunos de ellos en el Barcelona y sabe cómo es su juego.

¿Qué dijo Scaloni sobre el enfrentamiento contra España?

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina reaccionó tras el triunfo luego de vencer a Inglaterra y manifestó también su amor por España, pero que en esta ocasión quiere que sus jugadores ganen.

Messi se pronunció sobre la final contra España
Messi habló de la final del Mundial. (AFP/ Josep Lago)

Advirtió que darán todo para quedarse con la copa y entiende que los españoles pueden estar felices de que Messi esté en la final, ya que él les regaló muchas alegrías mientras jugó en el Barcelona.

Así mismo, dijo que los argentinos son “indios” para jugar, queriendo decir que son un equipo muy fuerte que pelea hasta el final y eso se demostró ayer contra los ingleses.

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