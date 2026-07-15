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Messi respondió a quienes dicen que le regalan los partidos en el Mundial 2026

Lionel Messi se pronunció sobre las críticas que ha recibido Argentina en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
lionel messi a criticas en el mundial 2026
Messi habló de las críticas a Argentina en el Mundial/AFP: CHANDAN KHANNA

El futbolista Lionel Messi rompió el silencio sobre la lluvia de críticas que ha recibido junto con la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde muchos internautas han destacado que los han favorecido.

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¿Qué dijo Messi sobre las críticas que le han regalado los partidos en el Mundial 2026?

El deportista cedió varias entrevistas luego de su triunfo en la semifinal de la Copa del Mundo contra la Selección de Inglaterra, en la que quedaron 2-1, cuyos goles los anotaron en los últimos minutos luego de que muchos pensaran que iban a quedar por fuera de la final de esta importante competencia.

messi tras criticas en el mundial 2026

En una de las entrevistas aprovechó para resaltar a sus compañeros y la labor que hicieron en el encuentro deportivo de este miércoles 15 de julio y contestar a quienes lo critican y aseguran que le regalan todo a él y a su selección.

"Es una locura lo que viene consiguiendo este grupo, son finales seguidas, venimos de ser los mejores durante los últimos cuatros años, ahora ponernos dentro de los dos mejores otra vez, duélale a quien le duela, digan lo que digan. Este grupo demuestra que dentro de la cancha nadie le regala nada y que compite", expresó.

Resaltó que está muy feliz, disfrutando de cada victoria que sigue teniendo y sintiéndose orgulloso de poder darle tantas alegrías a los argentinos por todo el mundo.

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¿Cuándo vuelve a jugar Messi en el Mundial 2026?

El futbolista volverá a jugar este domingo 19 de julio con la Selección de Argentina, fecha en la que disputará la gran final del Mundial 2026 contra la Selección de España, donde el ganador de llevará la anhelaba Copa del Mundo y el perdedor quedará de subcampeón.

argentina versus espana en el mundial 2026

Cabe destacar que, el partido lo puedes ver en la pantalla del Canal RCN con la transmisión de profesionales en fútbol que te darán todos los detalles de este encuentro.

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No olvides que para esta final habrá un entretiempo de 30 minutos, donde varios artistas harán sus respectivas presentaciones, entre ellos estarán Shakira, Madonna, Justin Bieber y los BTS.

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