Beso entre Altafulla y Yuli Ruiz causa revuelo, así quedó en VIDEO

El cantante Altafulla y la modelo Yuli Ruiz protagonizaron un romántico beso que ha generado diversas opiniones en redes sociales.

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¿Altafulla y Yuli Ruiz se besaron otra vez?

El barranquillero y la paisa volvieron a besarse por segunda ocasión luego del beso que dio tanto de qué hablar entre sus fanáticos durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Recordemos que, Altafulla fue como invitado a la tercera temporada tras haber sido el ganador de la segunda temporada y allí fue el aliado del influenciador Eidevin, quien se había ganado el liderazgo en ese momento.

En medio de una orden real, Altafulla se besó con Yuli Ruiz, quien ese momento llevaba poco de haber terminado su romance con el actor Alejandro Estrada, que se mostró incómodo por la situación.

Para ese entonces fueron bastante cuestionados debido a que Yuli Ruiz había señalado que ella era cercana de Karina García, la expareja del cantante y quien actualmente está esperando un hijo del artista Kris R.

Ahora han vuelto a generar revuelo luego de que Yuli Ruiz se convirtiera en la modelo del nuevo video musical de Altafulla.

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¿Cómo fue el beso de Altafulla y Yuli Ruiz?

El cantante lanzó el videoclip de su sencillo "Perrito callejero", donde hace una metáfora sobre un hombre mujeriego y después del minuto 2 Yuli Ruiz aparece en escena y protagonizan un romántico beso por varios segundos.

"No me mires así, que me enamoro. Si también te gusto a ti, ven perdámonos", dice parte de la letra de la canción.

Luego de la publicación, varios fanáticos reaccionaron al respecto donde muchos los llenaron de elogios por colaborar juntos, otros señalaron que hacen buena pareja y otros recordaron su beso en La casa de los famosos Colombia.

Cabe destacar que, aunque hay rumores de posibles romances, los famosos han destacado que se encuentran solteros, por lo que, muchos los han shippeado.

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Por ahora, cada uno sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su respectivo contenido, con el que tanto cautivan a sus admiradores.