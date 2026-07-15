Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol reveló la inesperada forma en la que se enteró del embarazo de Karina García y Kris R

El streamer contó que la noticia lo tomó por sorpresa y que incluso creyó que la publicación era creada con inteligencia artificial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Westcol reveló que se enteró del embarazo de Karina García igual que todos sus seguidores
Westcol hizo inesperada confesión sobre el embarazo de Karina García y Kris R (Foto Canal RCN) (Foto Arturo Holmes / AFP)

Karina García y Kris R sorprendieron a sus seguidores al confirmar que se convertirán en padres por primera vez. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde recibieron miles de mensajes de felicitación de amigos, familiares y seguidores.

Artículos relacionados

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Westcol, quien reveló que ni siquiera él, siendo uno de los amigos más cercanos de Kris R, sabía que la pareja estaba esperando un bebé.

Así reaccionó Westcol al enterarse del embarazo de Karina García y Kris R
Westcol reveló que se enteró del embarazo de Karina García igual que todos sus seguidores (Foto Canal RCN) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Cómo se enteró Westcol del embarazo de Karina García?

Durante una transmisión en vivo junto a Karina García y Kris R, Westcol contó cómo conoció la noticia del embarazo.

El streamer confesó que se enteró exactamente igual que el resto de las personas: viendo la publicación que la pareja compartió en sus redes sociales.

Según explicó, el anuncio lo tomó completamente por sorpresa, ya que en ningún momento le habían contado que Karina estaba embarazada.

Westcol aseguró que, al ver la publicación, incluso pensó que podía tratarse de una imagen creada con inteligencia artificial o de una broma, por lo que decidió escribirle de inmediato a Kris R para preguntarle si la noticia era verdadera. Fue en ese momento cuando el cantante le confirmó que sí iban a convertirse en padres.

Por su parte, Karina García explicó que ya le había contado a Westcol las razones por las que decidieron mantener el embarazo en privado durante los primeros meses y no compartir la noticia con muchas personas.

Artículos relacionados

¿Cuántos meses de embarazo tiene Karina García?

Al inicio de la transmisión, un creador de contenido aprovechó para preguntarle a Karina cuántos meses de embarazo tiene, una información que todavía no ha querido revelar públicamente.

La creadora de contenido respondió entre risas que ese dato "se los quedaba debiendo" y que prefería mantener el misterio por un tiempo más para dejar que las personas hicieran sus propias teorías.

Kris R también intervino en la conversación y le dijo al creador de contenido que, una vez terminaran la transmisión, le contaría el tiempo exacto que tiene de embarazo Karina.

Mientras tanto, en redes sociales han surgido varias teorías sobre la etapa de gestación de la influencer. Algunos usuarios creen que tendría más de tres meses, pero menos de cinco.

Hasta el momento, Karina García tampoco ha revelado el género del bebé. La influencer aseguró que ni ella misma conoce esa información, ya que espera descubrirla durante una fiesta de revelación que planea realizar junto a sus familiares y amigos.

Westcol sorprendió al revelar que desconocía el embarazo de Karina García y Kris R
Karina García no ha revelado el género de su bebé y aseguró que no conoce la información (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

lionel messi a criticas en el mundial 2026 Lionel Messi

Messi respondió a quienes dicen que le regalan los partidos en el Mundial 2026

Lionel Messi se pronunció sobre las críticas que ha recibido Argentina en el Mundial 2026.

Altafulla y yuli ruiz se besan Altafulla

Beso entre Altafulla y Yuli Ruiz causa revuelo, así quedó en VIDEO

Los famosos Altafulla y Yuli Ruiz han provocado diversas reacciones entre sus fanáticos.

sara uribe y fredy guarin Sara Uribe

Sara Uribe reveló nueva relación luego de la reconciliación de Fredy Guarín con Andreina Fiallo

Sara Uribe se dio una nueva oportunidad en el amor y protagonizó romántico beso.

Lo más superlike

La hermosa pareja de Enzo Fernández que se robó las miradas tras la clasificación de Argentina Copa Mundial

Ella es Valentina Cervantes, la hermosa mujer que conquistó el corazón del jugador Enzo Fernández

Valentina Cervantes ha acompañado al jugador durante todo el Mundial y celebró junto a sus hijos el paso de Argentina a la final.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"