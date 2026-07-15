Westcol reveló la inesperada forma en la que se enteró del embarazo de Karina García y Kris R

Karina García y Kris R sorprendieron a sus seguidores al confirmar que se convertirán en padres por primera vez. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde recibieron miles de mensajes de felicitación de amigos, familiares y seguidores.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Westcol, quien reveló que ni siquiera él, siendo uno de los amigos más cercanos de Kris R, sabía que la pareja estaba esperando un bebé.

Westcol reveló que se enteró del embarazo de Karina García igual que todos sus seguidores (Foto Canal RCN) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Cómo se enteró Westcol del embarazo de Karina García?

Durante una transmisión en vivo junto a Karina García y Kris R, Westcol contó cómo conoció la noticia del embarazo.

El streamer confesó que se enteró exactamente igual que el resto de las personas: viendo la publicación que la pareja compartió en sus redes sociales.

Según explicó, el anuncio lo tomó completamente por sorpresa, ya que en ningún momento le habían contado que Karina estaba embarazada.

Westcol aseguró que, al ver la publicación, incluso pensó que podía tratarse de una imagen creada con inteligencia artificial o de una broma, por lo que decidió escribirle de inmediato a Kris R para preguntarle si la noticia era verdadera. Fue en ese momento cuando el cantante le confirmó que sí iban a convertirse en padres.

Por su parte, Karina García explicó que ya le había contado a Westcol las razones por las que decidieron mantener el embarazo en privado durante los primeros meses y no compartir la noticia con muchas personas.

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¿Cuántos meses de embarazo tiene Karina García?

Al inicio de la transmisión, un creador de contenido aprovechó para preguntarle a Karina cuántos meses de embarazo tiene, una información que todavía no ha querido revelar públicamente.

La creadora de contenido respondió entre risas que ese dato "se los quedaba debiendo" y que prefería mantener el misterio por un tiempo más para dejar que las personas hicieran sus propias teorías.

Kris R también intervino en la conversación y le dijo al creador de contenido que, una vez terminaran la transmisión, le contaría el tiempo exacto que tiene de embarazo Karina.

Mientras tanto, en redes sociales han surgido varias teorías sobre la etapa de gestación de la influencer. Algunos usuarios creen que tendría más de tres meses, pero menos de cinco.

Hasta el momento, Karina García tampoco ha revelado el género del bebé. La influencer aseguró que ni ella misma conoce esa información, ya que espera descubrirla durante una fiesta de revelación que planea realizar junto a sus familiares y amigos.