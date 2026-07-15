Ella es Valentina Cervantes, la hermosa mujer que conquistó el corazón del jugador Enzo Fernández

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, muchos hinchas no solo han estado pendientes de lo ocurrido dentro de la cancha, sino también de la vida personal de los jugadores de la albiceleste.

Uno de los futbolistas que más llamó la atención fue Enzo Fernández, quien marcó el primer gol de Argentina en la semifinal ante Inglaterra y fue una de las figuras del encuentro.

Después de su destacada actuación, muchos usuarios en redes comenzaron a buscar quién es la mujer que lo acompaña y apoya en cada partido.

Ella es Valentina Cervantes, la hermosa mujer que conquistó el corazón del jugador argentino Enzo Fernández (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Quién es la pareja de Enzo Fernández?

Se trata de Valentina Cervantes, una influencer argentina que mantiene una relación con el mediocampista de la Selección Argentina y del Chelsea.

La pareja se conoció en 2018 y comenzó una historia de amor que ha pasado por varios momentos importantes. Antes de acompañar a Enzo en su carrera deportiva, Valentina estudiaba para ser profesora de inglés y trabajó en un call center mientras ambos construían su futuro.

En 2020 nació su primera hija, Olivia, y tiempo después Valentina comenzó a estudiar Derecho. Sin embargo, decidió poner en pausa su carrera cuando Enzo fue transferido al Benfica de Portugal en 2022, para mudarse junto a él y apoyar su carrera profesional. En 2023 nació su segundo hijo, Benjamín.

A finales de 2024, Enzo Fernández y Valentina sorprendieron al confirmar su separación tras seis años de relación. En ese momento, Valentina explicó que no hubo infidelidades ni terceras personas involucradas y que la decisión había sido tomada por el futbolista para poder vivir su vida de soltero.

Meses después, ambos confirmaron su reconciliación y desde entonces volvieron a mostrarse juntos como familia junto a sus dos hijos.

¿Cómo reaccionó Valentina Cervantes a la victoria de Argentina?

Durante todo el Mundial 2026, Valentina ha acompañado a Enzo Fernández desde las tribunas junto con Olivia y Benjamín, apoyándolo en cada uno de los partidos de la Selección Argentina.

Después de la clasificación a la final, la influencer compartió varias publicaciones en sus redes sociales mostrando la emoción que vivió durante el encuentro.

Entre ellas publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo un rosario junto a un mensaje de agradecimiento a Dios. Más tarde compartió un video de la celebración de los hinchas argentinos en el estadio y una imagen junto a la familia de Enzo disfrutando del histórico triunfo.

Finalmente, Valentina publicó una tierna fotografía de Enzo junto a su hijo menor, Benjamín, una imagen que rápidamente enterneció a sus seguidores y volvió a convertir al pequeño en uno de los protagonistas de las celebraciones de la albiceleste.