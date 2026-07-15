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Reconocida influencer falleció tras sufrir un grave accidente durante su luna de miel

La creadora de contenido falleció semanas después de sufrir un grave accidente en bicicleta durante su luna de miel.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Influencer murió semanas después de un accidente que sufrió mientras disfrutaba de su luna de miel
Reconocida influencer falleció semanas después de sufrir un grave accidente durante su luna de miel (Foto freepik)

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una reconocida influencer que perdió la vida semanas después de sufrir un grave accidente mientras disfrutaba de su luna de miel.

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¿Quién era la influencer que falleció?

Se trata de Laura Viktoria Härtig, una creadora de contenido alemana de 30 años, reconocida por compartir en redes sociales fotografías y videos sobre sus viajes alrededor del mundo.

La influencer acumulaba más de 53.000 seguidores en Instagram y falleció el pasado 12 de julio, varias semanas después del accidente que sufrió mientras se encontraba de luna de miel en Italia.

De acuerdo con medios internacionales, el accidente ocurrió cuando Laura se movilizaba en bicicleta y chocó con el exesquiador olímpico Peter Runggaldier.

Los reportes indican que, debido al fuerte impacto, la bicicleta de la influencer se partió en dos y ella salió expulsada contra el pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Paramédicos que llegaron al lugar le practicaron maniobras de reanimación antes de trasladarla en helicóptero a un hospital cercano para recibir atención médica.

Luto en redes: reconocida influencer falleció tras un accidente ocurrido en su luna de miel
Laura Viktoria Härtig murió semanas después de un accidente que sufrió mientras disfrutaba de su luna de miel (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Laura Viktoria Härtig?

Según informó un medio italiano, Laura Viktoria Härtig falleció 19 días después del accidente como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante el choque.

Tras permanecer hospitalizada en Italia, su familia decidió trasladarla a un hospital en Alemania para que pudiera continuar allí su tratamiento y pasar sus últimos días cerca de sus seres queridos.

La noticia ha generado gran tristeza entre sus seguidores, especialmente porque apenas dos días antes del accidente la influencer había publicado videos de su boda.

Por su parte, Peter Runggaldier, el exesquiador que estuvo involucrado en el accidente, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que expresó su tristeza por lo ocurrido.

En el mensaje aseguró que se había visto involucrado en un grave accidente de tránsito y pidió respeto por su dolor y por la privacidad de todas las personas afectadas.

Además, señaló que sus pensamientos estaban con las familias involucradas y anunció que no concedería entrevistas ni haría más declaraciones sobre el caso mientras avanzan las investigaciones.

Influencer perdió la vida semanas después del accidente que sufrió en medio de su luna de miel
Laura Viktoria Härtig falleció tras un accidente ocurrido en su luna de miel (Foto freepik)
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