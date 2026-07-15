El nombre de Lamine Yamal se ha convertido en tendencia través de las distintas plataformas digitales por el triunfo que tuvo la Selección de España al ganarle con un resultado de 2-0 a Francia.

Así también, los internautas se han sorprendido con una reciente publicación que compartió la novia de Lamine Yamal llamada Inés García, desatando todo tipo de reacciones en las redes sociales al presumir su relación con una de las promesas más destacas del fútbol.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Inés García en sus redes?

Desde hace varias semanas, el nombre de Inés García se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino también, por ser la novia de Lamine Yamal.

¿Cuál fue el mensaje que dejó la novia de Lamine Yamal? | AFP: Manaure Quintero

Por su parte, Inés compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, expresando su felicidad por el triunfo de la Selección de España y clasificar a la final, pues, expresó las siguientes palabras:

“Estás en la final, te veré en Nueva York”, agregó Inés García.

En la publicación se evidencia que Inés ha estado orgullosa al presumir su relación con Lamine Yamal, en especial, por ser uno de los futbolistas más destacados del Mundial 2026.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026? | AFP: Franck Fife

¿Quién será el rival de la Selección de España en el Mundial 2026?

En medio del triunfo de la Selección de España en la primera semifinal, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por su próximo rival que será con el equipo de Argentina.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 y dónde se puede ver?

El próximo domingo 19 de julio, se llevará a cabo la final del Mundial 2026, desde el horario de las 2:00 p.m.

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