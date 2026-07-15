Jugador argentino protagonizó fuerte enfrentamiento físico con un rival inglés | VIDEO

Argentina aseguró su clasificación a la gran final del Mundial 2026 luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal llena de tensión.

Sin embargo, además de los goles y la clasificación de la albiceleste, una jugada ocurrida en los primeros minutos del partido comenzó a dar de qué hablar en redes sociales.

Varios aficionados cuestionaron una acción protagonizada por un jugador argentino sobre un rival inglés, la cual generó reclamos durante el encuentro.

¿Quién fue el jugador argentino que se enfrentó físicamente con un jugador inglés?

El incidente ocurrió apenas comenzaba el compromiso. En el minuto 3, Enzo Fernández, quien posteriormente marcó uno de los goles de Argentina, protagonizó un fuerte choque con un futbolista inglés.

En las imágenes del partido se observa cómo el mediocampista argentino impacta con el codo la parte posterior de la cabeza de su rival, quien terminó en el suelo tras la acción.

Enzo Fernández habría tenido un enfrentamiento físico con un jugador de Inglaterra (Thomas COEX / AFP)

La jugada provocó los reclamos inmediatos de varios jugadores de Inglaterra, que pidieron una sanción por parte del árbitro.

Sin embargo, el juez del compromiso decidió dejar continuar el partido y no mostró ninguna tarjeta por la acción, por lo que el juego siguió con normalidad.

Después del encuentro, la jugada comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron si la acción merecía una amonestación.

Incluso, algunos analistas deportivos señalaron que el contacto pudo haber sido sancionado con una falta o, al menos, con una tarjeta amarilla, aunque finalmente el árbitro decidió no intervenir.

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¿Cuándo se jugará la final entre Argentina y España?

Con la victoria sobre Inglaterra, Argentina avanzó a la gran final del Mundial 2026, donde buscará defender el título conseguido en Catar 2022.

Su rival será España, que consiguió el primer cupo a la final tras derrotar a Francia en la otra semifinal del torneo.

El partido definitivo por el título del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 2:00 p. m., en un encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Los dos equipos llegan después de superar exigentes semifinales y buscarán cerrar el torneo levantando el trofeo más importante del fútbol mundial.