Así reaccionó Antonella tras la clasificación de Messi a la final del Mundial 2026

La argentina Antonella Rocuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, reaccionó a la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

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¿Cómo reaccionó la esposa de Messi al triunfo de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más 41 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías de ella junto a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro apoyando a Lionel Messi en el estadio.

Recordemos que, la albiceleste le ganó a la Selección de Inglaterra con un resultado 2-1 luego de que lograra hacer dichas anotaciones en los últimos minutos del partido y remontara luego de que muchos pensaban que iban a quedar por fuera de la final tras el gol de los ingleses.

Antonella y sus pequeños se dejaron ver luciendo la camiseta de Argentina y posando muy sonrientes a la cámara.

"Gracias Dios!!! Vamooos Argentina!!!! A la Final", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su belleza y por estar siempre presente al lado del deportista en cada uno de sus momentos importantes.

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¿Cómo reaccionó Messi tras pasar a la final del Mundial 2026?

El futbolista se dejó ver muy feliz por su victoria contra Inglaterra detallando en diversas entrevistas posteriores al partido que estar en dos finales seguidas en la Copa del Mundo es algo "increíble" para él.

Asimismo, resaltó a su equipo, indicando que tienen algo muy especial y saben que nunca deben renunciar y siempre su objetivo es competir hasta el final.

De igual manera, comentó que se siente muy orgulloso de poder darle tantas alegrías a los argentinos alrededor del mundo.

"Nadie nos regala nada y hoy lo demostramos", agregó ante las críticas que han recibido en la competencia.

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También agregó que ahora su felicidad no los puede cegar y se deben preparar para la final contra la Selección de España, cuyo encuentro deportivo será el domingo 19 de julio a las 2 p.m. hora Colombia, el cual puedes ver por medio de la pantalla del Canal RCN.