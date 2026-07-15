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Jhonny Rivera reaccionó al caso de la hamburguesa triple y lanzó confesión sobre Jenny

El cantante Jhonny Rivera reveló detalles de cómo fue su primera cita con Jenny López años atrás.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera y Jenny López en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera reveló que vivió una experiencia similar con Jenny tras caso de la hamburguesa triple. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando el caso del hombre que expuso su experiencia en una primera cita con una joven, Jhonny Rivera se unió al debate que esto ha generado para dar su punto de vista frente a lo sucedido, opinión que no pasó desapercibida entre los internautas.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera frente a la polémica por el caso de la hamburguesa triple?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al confesar que vivió una experiencia muy similar con Jenny López cuando apenas se estaban conociendo, revelación que hizo por medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas.

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"Nosotros estamos recordando ahorita con Jenny, viendo lo que está pasando con esa historia, que la primera cita que nosotros tuvimos fue salir a comer hamburguesa y me acuerdo que ella pidió doble carne", fueron las palabras del artista en sus historias.

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Allí, el cantante de música popular comparó su primera cita con Jenny con lo sucedido con el hombre del caso de la hamburguesa con triple carne, pues mencionó que su ahora esposa, estuvo "a una carne" de que pasara lo mismo.

"Donde la pida de tres carnes hasta ahí le llega la cosa y la pidió en combo", agregó Rivera con evidente tono de broma, mientras al fondo de su video se alcanza a ver a la cantante.

¿Jhonny Rivera defendió al hombre del caso de la hamburguesa triple carne? Esto dijo el cantante

En contraparte y luego bromear con la controversia, el intérprete señaló que, no se siente en posición de juzgarlo, pues quizás en ese momento cuando invitó a la mujer estaba escaso de dinero, lo cual lo obligó a medirse con sus gastos.

Jhonny Rivera sorprendió con el equipo al que ahora apoyará en el Mundial 2026.
Jhonny Rivera reveló cómo fue su primera cita con Jenny López. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, segundos después, insistió en que, cuando un hombre estaba interesado en conquistar a una mujer, debe ir muy preparado y dispuesto a que la persona disfrute de lo que quiera, pero, también mencionó que, en el caso de este hombre que se hizo viral, lo malo es que tenía demasiado ego y se creía "lindo".

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Como Rivera, ya han sido varias figuras del entretenimiento nacional las que se han manifestado al respecto para tomar con humor lo sucedido y, en algunos casos, para rechazarlo.

 

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