El influenciador colombiano Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, causó furor al revelar la grande cifra que le apostó a la Selección de Inglaterra en el partido ante Argentina en la fase semifinal del Mundial 2026.

¿Por qué La Liendra apoya a Inglaterra en el Mundial?

A pesar de que, en un principio, mostró su total apoyo por la Selección Colombia, La Liendra ha sido reconocido, entre muchas otras cosas, por su fanatismo hacia el jugador portugués Cristiano Ronaldo; tanto así que asistió a uno de los partidos del equipo europeo con el único propósito de ver jugar a su ídolo.

Sin embargo, el pasado 06 de julio Portugal fue eliminado de la Copa del Mundo, lo cual generó una gran tristeza en el influenciador. Teniendo en cuenta la rivalidad mediática entre el portugués y el argentino Lionel Messi, era casi obvio que el creador de contenido iba a hacer fuerza porque Argentina también fuera eliminado.

La Liendra quiere que Argentina también sea eliminada del Mundial 2026 (Foto de Canal RCN)

Es por ello que, desde que Cristiano salió del Mundial, La Liendra ha estado a favor de cualquier equipo que sea rival de Argentina, en este caso, Inglaterra.

Hace un par de horas, el influenciador compartió varias historias donde apareció vestido de soldado inglés y donde tiró varias pullas hacia el equipo argentino, asegurando que serían eliminados en el partido contra el equipo inglés.

Además, aseguró que la selección sudamericana llegó a semifinales gracias a que se tuvo que enfrentar con equipos que no tenían “jerarquía” en el fútbol como Argelia, Jordania, Australia, Cabo Verde y muchos otros.

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¿Cuánto apostó La Liendra a favor de Inglaterra?

La controversia aumentó aún más cuando La Liendra reveló la elevada suma que apostó por Inglaterra: más de dos millones de pesos.

La Liendra apostó a favor de Inglaterra en el Mundial ( Foto de AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El influenciador explicó que tomó esa decisión porque estaba convencido de cuál sería el resultado del partido:

Este es el momento de hacer plata, porque argentina no le va a ganar a Inglaterra

Además, confesó que muchos de sus amigos que son seguidores de Lionel Messi no quisieron apostar con él, asegurando que no están convencidos de que el equipo argentino pueda ganar.

También, afirmó que estría dispuesto a apostar con cualquiera que crea que Argentina ganará el partido, ya que, según él, ese no será el resultado.