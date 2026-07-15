El nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al dejar una contundente confesión en sus redes sociales acerca de si le fue infiel o no al padre de su hija.

¿Cuál fue la reciente confesión que hizo Manuela Gómez acerca de una presunta infidelidad a su expareja?

Esto dijo Manuela Gómez en sus redes. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, Manuela Gómez ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales por un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en el que le hicieron varias preguntas sobre su expareja.

El internauta la preguntó a Manuela: ¿los padres del papá de tu hija ya no viven contigo?

A lo que Manuela fue honesta con sus palabras, aclarando cuál es la situación en la que se encuentra en la actualidad, pues, expresó las siguientes palabras:

“Bueno, pues la abuelita de Samantha está de viaje porque nació otra nieta, ya en otro momento regresa va a seguir en casa ayudándome con el cuidado de mi hija. Vamos a ver ella qué decide. Yo hace tres años terminé mi relación con Juan Pablo hace tres años”, agregó Manuela en la descripción de la publicación.

Así también, Manuela reveló mediante las redes sociales que está soltera, pues, ha estado enfocada en seguir con sus respectivos proyectos profesionales y el cuidado de su hija.

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¿Cuál fue el video que circuló en redes en el que Manuela Gómez se besó con un hombre?

Recordemos que hace unos días, Alexa Torrex tuvo un importante evento junto a Marcela Reyes, quienes invitaron a varias celebridades que hacen parte del entretenimiento.

¿Cuál fue el video en el que Manuela Gómez fue captada con un hombre? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los internautas se sorprendieron con un video que circuló en las redes sociales en el que Manuela Gómez fue captada durante el evento, dándose un beso con un misterioso hombre.



En medio de los rumores circulados en redes, los internautas se sorprendieron al ver que Manuela Gómez confirmó que en la actualidad no tiene una relación con ningún hombre, pues, está soltera.