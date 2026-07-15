¿Ferrán Torres ya no está soltero? Nuevos rumores lo vinculan con una reconocida actriz española

El reconocido futbolista español Ferrán Torres se ha visto envuelto en varios rumores que aseguran que tiene un romance con una reconocida actriz.

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¿Por qué Ferrán Torres es tan famoso?

Ferrán Torres es uno de los futbolistas españoles más reconocidos de la actualidad por su talento, su trayectoria en la élite europea y por sus grandes actuaciones en la Selección de España. A los 17 años, debutó con el Valencia CT y se convirtió en el primer jugador nacido en el siglo XXI en disputar LaLiga (La máxima categoría del fútbol profesional de España).

Además, se ha destacado en varias ocasiones por ser una de las piezas más importantes en la actual Selección de España, llegando a presentarse en Eurocopas, Copas Mundiales y Liga de Naciones. También, en 2020, logró marcar un hat-trick frente a Alemania en la histórica victoria 6-0 de España.

Carrera futbolística de Ferrán Torres (Foto de AFP/Florencia Tan Jun)

Más allá de los goles y asistencias que Ferrán ha tenido en el Mundial 2026, ha captado la atención de varias mujeres que aseguran que es uno de los jugadores más atractivos de la selección española, incrementando su popularidad en redes sociales y a nivel internacional.

¿Con quién están vinculando románticamente a Ferrán Torres?

Recientemente, Ferrán Torres ha estado envuelto en varios rumores que aseguran que estaría saliendo con la reconocida actriz española Nicole Wallace, quien ha actuado en importantes series y películas como la trilogía de “Culpables”.

Rumores aseguran que Nicole Wallance estaría saliendo con Ferrán Torres (Foto de AFP/Ander Gillenea)

El primer gran éxito de Nicole llegó en 2018 con el papel de Nora Grace en la serie Skam España; sin embargo, el reconocimieto internacional llegó gracias a Noah Morán, protagonista de la trilogía Culpables. Además de ser actriz, Wallance se dedica al modelaje, ya que gracias a su armonioso rostro logra captar miradas con facilidad.

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¿Qué dicen los rumores sobre el romance de Ferrán Torres?

Respecto a la vida amorosa de Ferrán Torres, hasta hace algunos días se estipulaba que el jugador afrontaría los partidos del Mundial 2026 estando soltero, luego de que se conociera el fin de su romance con la influencer Martina Hunter (Martina Alguero).

Sin embargo, en la red social X comenzaron a circular varias publicaciones que vinculan a Ferran con la actriz Nicole Wallace. Entre las supuestas pruebas que comparten los usuarios aparecen capturas de pantalla en las que ambos se siguen mutuamente en Instagram y han dado "me gusta" a algunas de sus publicaciones.