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Aida Victoria causó polémica al dar su opinión acerca del video de la hamburguesa triple: esto dijo

La creadora de contenido no dudó en reaccionar y dar su opinión de la situación en sus redes sociales.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano reaccionó al video viral de la hamburguesa triple (Foto de Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más polémicas, generó controversia nuevamente al dar su opinión sobre el video viral de la hamburguesa triple.

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¿Cuál es el video viral de la hamburguesa triple?

Hace pocos días se viralizó en TikTok el video de un hombre que contó la historia de una mala experiencia que tuvo en una primera cita. En medio del relato, el hombre da detalles sobre el lugar al que pretendía invitar a comer a la mujer y, además, confesó que no habían tenido muy buena conexión.

Sin embargo, el momento que generó controversia en redes sociales fue cuando aseguró que le había parecido “muy atrevido” que su cita pidiera una hamburguesa triple. Además, aseguró que, para muchos hombres, “no está bien visto” que una mujer pida ese plato, especialmente durante una primera cita.

Aida Victoria reaccionó al video viral de la hamburguesa triple
Video viral de la hamburguesa triple (Foto de Freepik)

Por último, el hombre mencionó que su cita terminó muy mal, ya que “él no era lo que ella estaba buscando”, refiriéndose específicamente a que él no iba a gastar su dinero en ser su “sugardaddy”.

El storytime ahora es tendencia en redes sociales, ya que muchos internautas lo tildaron de “tacaño” y “mal hombre”. De hecho, varios creadores de contenido reconocidos han reaccionado al video con total desaprobación.

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¿Qué dijo Aida Victoria sobre el video de la hamburguesa triple?

Aida Victoria Merlano es reconocida por ser una de las creadoras de contenido más polémicas en Colombia, ya que habla de temas controversiales y da su punto de vista sin pelos en la lengua.

Opiniones controversiales de Aida Victoria Merlano
Aida Victoria reaccionó al video de la hamburguesa triple (Foto de Canal RCN)

Como era de esperarse, Aida reaccionó al video de la hamburguesa triple y su opinión también se volvió viral. En gran parte de su intervención, la creadora de contenido comparó la actitud del protagonista del video con la educación que quiere darle a su hijo y los valores que espera inculcarle:

Mi hijo tiene que resolverle a su mujer, porque si no, yo estoy criando es un pejelagarto inservible e inútil y yo tengo que criar es un macho.

Además, Aida envió un mensaje a todos los hombres que se sintieron identificados con la actitud del hombre del video:

Sáquense de la cabeza el chip de que las mujeres los quieren utilizar por su dinero y más cuando ni siquiera tienen dinero por el que los puedan utilizar

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