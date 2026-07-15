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¡De rodillas en la cancha! La reacción de Messi tras la clasificación de Argentina da la vuelta al mundo

Lionel Messi no pudo contener la emoción y protagonizó emotivo momento tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lionel Messi durante el Mundial 2026.
Así fue la celebración de Lionel Messi tras pasar a la final de Mundial. Foto | Thomas Coex.

En un partido histórico que se disputó este miércoles 15 de julio en Atlanta, la Selección Argentina logró vencer 2-0 al conjunto de Inglaterra, un triunfo que aseguró una vez más su pase directo a la gran final de la Copa Mundial 2026.

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¿Cómo reaccionó Lionel Messi al triunfo de Argentina frente a Inglaterra?

Sin lugar a dudas, una de las grandes imágenes tras culminarse el encuentro, fue la de Lionel Messi, quien lo dejó todo en la cancha hasta el último minuto y demostró ser una de las grandes figuras del encuentro.

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Y es que, una vez el árbitro anunció el fin del compromiso, el 10 de la selección albiceleste se tendió de rodillas en la cancha como una muestra de la emoción desbordada por el triunfo ante un rival, que en gran parte del juego, parecía ser el segundo finalista de esta edición del torneo mundial.

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En las imágenes que ya le dan la vuelta al mundo, Messi, fue abordado segundos después por miembros del equipo técnico y sus compañeros, quienes con la misma ilusión celebraron esta victoria que hoy los tiene en la final, pues, su audacia en el terreno de juego, fue determinante para marcar el segundo gol.

Las imágenes de Messi con Lamine Yamal bebé
La efusiva celebración de Messi tras triunfo contra Inglaterra. (AFP/ Juan Mabromata)

¿Este es el último Mundial de Lionel Messi?

Posteriormente, Lionel así como los demás jugadores y equipo técnico, festejaron en la cancha entre abrazos y muestras de cariño por este momento de felicidad, y así mismo, desde allí, celebraron con la hinchas que se encontraba en la tribuna y que desde lejos alentaban con rimas a sus héroes.

Cabe señalar que, el pase a la final por parte del equipo de Lionel Scaloni, no fue nada fácil, pues cuando todo parecía indicar que sería Inglaterra el que enfrentaría a España, en el minuto 86 Enzo Fernández se encargó anotar el gol que, en un principio les dio el empate.

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Messi y su reacción tras clasificar a la final del Mundial 2026. | AFP: Luis Robayo

Y aunque todos los caminos conducían a un alargue en el compromiso, fue en el tiempo complementario cuando llegó su segundo gol y con él, la oportunidad de jugar contra el conjunto español.

Ahora, todo está listo para vivir una final que promete emocionar a millones de aficionados en el mundo, pues, por un lado, España llega 16 años después a una final con la ambición del título, y por el otro, el equipo campeón del mundo, quien espera conquistar nuevamente el título de campeones.

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