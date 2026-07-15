Nicolás Arrieta se pronunció sobre su orientación: lanzó sorpresiva confesión sobre un hombre

Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido que constantemente está en el centro de la conversación, una vez más acaparó la atención en redes sociales luego de que hiciera sorpresivas declaraciones sobre su orientación s3xu4l, un tema que, como era de esperarse, no pasó desapercibido.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su orientación en plena entrevista?

Lo dicho por el creador de contenido respecto a sus preferencias, se dio en medio de una entrevista que concedió al podcast de Cristian Pasquel, un espacio en el que varias figuras reconocidas son interrogadas sobre aspectos desconocidos de su vida personal.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombiana se encontró a Haaland y le pidió una foto: esta fue su reacción

Justamente, durante este espacio, Arrieta, fiel al estilo directo y sin filtros que lo caracteriza, decidió sincerarse sobre su vida 1ntima, puntualmente sobre la primera que estuvo con una mujer cuando apenas era un adolescente, una experiencia que, según lo comentó, no fue para nada cómoda, tanto así que lo llevó a cuestionarse su orientación.

"Yo pensé que era gay, no pues a mí no me gustaban los hombres, pero yo dije no tuve un 0rg4sm0 ni nada, no tenía química s3xu41 con ella...", fueron las palabras del influencer quien aseguró que, en su momento, pensó que las mujeres no eran lo suyo.

Nicolás Arrieta sorprendió al hablar de su pasado. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Nicolás Arrieta dudó se su orientación? Esto dijo el creador de contenido

Ante las dudas que le generó este encuentro con la joven, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que, incluso, a sus 15 años se besó con un hombre guiado por el mismo deseo de poder experimentar y saber qué era lo que realmente le gustaba.

"Había un man que parecía una niña y el man me besó y yo, esto no es lo mío", mencionó Nicolás insistiendo en que no se sintió a gusto, y que, con el beso, comprobó que las personas con el mismo género suyo tampoco le generaban algún tipo de atracción.

Finalmente, Arrieta, comentó que, aunque esa primera vez fue rara e incómoda, tiempo después tuvo la oportunidad de coincidir con una mujer con la que todo fluyó mucho mejor y sí sintió la química que antes no había experimentado.